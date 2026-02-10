Każdy Polak korzystający z internetu może skorzystać z ulgi podatkowej. Dzięki niej część wydatków na łącze zostanie zwrócona. Odliczenie można uwzględnić zarówno w tradycyjnym zeznaniu podatkowym, jak i w usłudze Twój e-PIT.

Ulga podatkowa - czym jest?

Ulga podatkowa to mechanizm przewidziany przez prawo podatkowe, który pozwala na obniżenie wysokości podatku dochodowego. Jest to forma wsparcia dla osób znajdujących się w określonych sytuacjach życiowych lub podejmujących działania korzystne dla społeczeństwa.

Ulga na internet

Z ulgi na internet możesz skorzystać tylko dwa razy, pod rząd. Maksymalna kwota do odliczenia to 760 zł za każdy rok. Oznacza to, że w ciągu dwóch lat możesz odliczyć maksymalnie 1520 zł. Ważne jest, że odliczasz albo kwotę, którą faktycznie wydałeś na internet w danym roku, albo 760 zł – w zależności od tego, która jest mniejsza.

Rozliczenie podatku PIT z małżonkiem

Wspólne rozliczenie podatku PIT z małżonkiem umożliwia podwojenie kwoty ulgi internetowej. Dzięki temu, w ciągu roku podatkowego, małżeństwo może odliczyć od podstawy opodatkowania nawet 1520 zł. Zastosowanie tej ulgi przez obie osoby w związku małżeńskim pozwala na uzyskanie jeszcze większych oszczędności podatkowych, sięgających 3040 zł w ciągu dwóch lat.

W przypadku kosztów dotyczących obojga małżonków, takich jak np. opłaty za internet, kwota podlegająca odliczeniu od dochodu jest dzielona równo pomiędzy małżonków. Oznacza to, że każdy z małżonków może odliczyć jedynie połowę poniesionego kosztu. Urząd skarbowy nie zezwoli na odliczenie pełnej kwoty przez jednego z małżonków.

Jak odliczyć ulgę na internet?

Warunkiem skorzystania z ulgi podatkowej na internet jest posiadanie rachunków jednoznacznie potwierdzających korzystanie z tej usługi i ponoszenie z tego tytułu opłat. Faktury, na których koszty dostępu do sieci są ujęte wraz z innymi wydatkami, mogą być uznane, jednak znacznie korzystniejsze jest posiadanie dokumentów, w których opłaty za internet są szczegółowo wykazane.

Jak podaje ustawodawca, w przypadku zakupu pakietu usług obejmującego zarówno dostęp do internetu, jak i inne usługi (np. telewizję kablową, telefon), konieczne jest posiadanie dokumentu, z którego jednoznacznie wynika wysokość opłaty za korzystanie z sieci.

W zeznaniu podatkowym PIT, składanym w tradycyjnej formie papierowej, ulga na internet powinna być wpisana do załącznika PIT/O. Ta sama ulga może być również uwzględniona podczas elektronicznego rozliczenia podatku za pomocą systemu Twój e-PIT. Choć przy rozliczeniach online nie ma obowiązku dołączania dokumentów, warto pamiętać, że organy podatkowe mają prawo zażądać potwierdzenia zasadności odliczenia ulgi na internet.