Zgodnie z przepisami, ustawowy termin rozliczenia się z urzędem skarbowym przypada na 30 kwietnia. Z powodu jednak, że ten dzień wypada w sobotę, podatnicy mają czas na złożenie swoich zeznań podatkowych do 2 maja. Do 2 maja trzeba rozliczyć: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39. Zeznania do 2 maja muszą złożyć podatnicy, którzy rozliczają się z dochodów uzyskanych z pracy najemnej, z rent i emerytur, a także przedsiębiorcy, rozliczający się na zasadach ogólnych albo z użyciem liniowej stawki. Można to zrobić wypełniając zeznanie na papierze i wysyłając zeznanie podatkowe pocztą lub składając je w urzędzie skarbowym albo można złożyć zeznanie przez internet, korzystając z interaktywnych formularz. Można też złożyć zeznanie podatkowe z wykorzystaniem usługi Twój e-PIT, w ramach której podatnik może, po zalogowaniu, uzyskać dostęp do wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego. Podatnik może zeznanie poprawić, uzupełniając je np. o ulgi podatkowe, można zeznanie wypełnić na nowo, a także zaakceptować bez poprawek. Jeśli ktoś nie korzysta z żadnych ulg, choćby wynikających ze wspólnego rozliczenia się z małżonkiem, może nie wykonywać żadnych czynności, a wtedy system MF automatycznie uzna zeznanie wypełnione w ramach Twojego e-PIT za ostateczne wraz z upływem ostatniego terminu składania rozliczeń podatkowych. Zeznanie do 2 maja muszą złożyć także osoby, które uzyskały przychody ze sprzedaży papierów wartościowych, udziałów w spółkach lub udziałów w spółdzielni oraz innych pochodnych instrumentów finansowych. Poza tym w tym terminie rozliczają się także podatnicy uzyskujący przychody z umów najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, a także ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych. Oni także mogą skorzystać ze wstępnie wypełnionego rozliczenia podatkowego w usłudze Twój e-PIT, z tym że ten rodzaj formularzy podatkowych nie jest akceptowany automatycznie. Resort finansów informował, że podatnicy najchętniej wysyłają e-PITy w niedziele i poniedziałki, najczęściej robią to pomiędzy godz. 19:00 i 20:00.