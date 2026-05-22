Kryzys na Bliskim Wschodzie źródłem rekordowych zysków

Geneza nowego podatku ma bezpośredni związek z napiętą sytuacją międzynarodową. Eskalacja konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie doprowadziła do zablokowania kluczowych korytarzy tranzytowych, co wywołało nagły wstrząs na globalnym rynku ropy naftowej. Ograniczenie płynności dostaw błyskawicznie przełożyło się na drastyczne podwyżki cen surowca na światowych giełdach. Skutki tego tąpnięcia odczuli wszyscy obywatele - od kierowców na stacjach benzynowych, przez firmy transportowe, aż po całą krajową gospodarkę.

Podczas gdy konsumenci zmagali się z rosnącymi kosztami życia, koncerny naftowe odnotowywały rekordowe wyniki finansowe. Rząd podkreśla, że te potężne przychody nie były efektem innowacji, zwiększenia efektywności pracy czy nowych inwestycji strategicznych. Wynikały oznaczalnie i wyłącznie ze skoku cenowego wywołanego zewnętrznym kryzysem. Sytuacja ta zrodziła głębokie poczucie niesprawiedliwości społecznej, na które władze postanowiły odpowiedzieć zdecydowanymi krokami fiskalnymi.

Kosztowna tarcza rządu i interwencja na rynku

Wprowadzenie windfall tax stanowi również próbę zrekompensowania gigantycznych wydatków, jakie budżet państwa poniósł na ochronę obywateli. Aby złagodzić skutki szoku cenowego, rząd uruchomił zakrojone działania osłonowe. Obniżono stawkę podatku VAT na benzynę i olej napędowy do poziomu 8 procent, a akcyzę zredukowano do dopuszczalnego przez Unię Europejską minimum. Dodatkowo wprowadzono sztywne, maksymalne ceny detaliczne paliw, które zobowiązani byli stosować wszyscy koncesjonowani sprzedawcy.

Te interwencje rynkowe uchroniły Polaków przed drastycznym scenariuszem na stacjach, lecz jednocześnie wygenerowały potężną wyrwę w finansach publicznych. Nowy podatek ma w założeniu rządu zrównoważyć te koszty, przenosząc ciężar finansowania kryzysu z kieszeni podatników na podmioty, które na tym kryzysie zarobiły najwięcej.

Co dokładnie podlega opodatkowaniu?

Podatek nie dotknie standardowych marż wypracowywanych przez przedsiębiorstwa w normalnych warunkach rynkowych. Opodatkowaniu podlegać będzie wyłącznie nadwyżka ponad tzw. marżę referencyjną. Za punkt odniesienia przyjęto średnią marżę sprzedaży osiągniętą w 2025 roku, powiększoną o bezpieczny bufor w wysokości 20 procent. Wszystko, co finansowo wykracza poza ten zdefiniowany limit, zostanie uznane przez aparat skarbowy za zysk nadzwyczajny.

Kogo obejmie windfall tax i ile wyniesie stawka?

Zgodnie z projektem ustawy przygotowanym przez resort finansów, podatek obejmie ściśle określoną grupę podmiotów gospodarczych. Nowe przepisy będą dotyczyć przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie wytwarzania lub importu paliw ciekłych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Danina ma charakter czasowy i obejmie zyski wygenerowane w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2026 roku.

Zastosowana stawka podatkowa jest bezprecedensowa i wynosi 75 procent od wykazanej nadwyżki nadzwyczajnej. Mechanizm rozliczania ma opierać się na samoopodatkowaniu. Firmy objęte ustawą będą zobligowane do samodzielnego wyliczania należności oraz odprowadzania comiesięcznych zaliczek na konto urzędu skarbowego. Ostateczne podsumowanie i rozliczenie nastąpi w deklaracji rocznej składanej po zakończeniu roku podatkowego.

Harmonogram wdrożenia. Kiedy ustawa wejdzie w życie?

Prace nad nowym prawem przebiegają w ekspresowym tempie. Projekt ustawy oficjalnie trafił do rządowego procesu legislacyjnego 19 maja 2026 roku. Nadzór nad sprawnym przebiegiem reformy oraz jej kształtem merytorycznym sprawuje wiceminister finansów Jarosław Neneman. Zgodnie z oficjalnym harmonogramem, przyjęcie projektu przez Radę Ministrów planowane jest jeszcze w drugim kwartale bieżącego roku, co oznacza, że nowe przepisy zaczną obowiązywać z mocą wsteczną od marca 2026 roku.