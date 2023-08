Ile wyniesie inflacja we wrześniu? Jak długo potrwa dezinflacja i ile potrwa droga do celu inflacyjnego NBP? Co ze stopami procentowymi? Co współczesna Polska ma wspólnego z Niemcami Zachodnimi z czasów żelaznej kurtyny? - o tych kwestiach w części I rozmawiamy z Piotrem Bujakiem, głównym ekonomistą i dyrektorem Departamentu Analiz Ekonomicznych PKO Banku Polskiego.

W części II (30 min.)analizujemy, jakie ważne momenty jeszcze przed nami w kampanii wyborczej, jakie procesy uruchomi decyzja Andrzeja Dudy o terminie wyborów oraz co dalej z Trzecią Drogą.