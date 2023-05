Polacy polecą na Księżyc? O polską misję kosmiczną zapytaliśmy na kongresie Impact'23 Grzegorza Wrochnę, prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej. "Lecimy na Księżyc już nie tylko po to, aby spełniać nasze marzenia, ale po to, żeby przygotować grunt do robienia tam biznesu" - powiedział.

Polskie firmy z powodzeniem dostrczają komponenty do misji kosmicznych, polska aparatura poleciała już w ponad 80 misji do wielu planet, księżyców Układu Słonecznego - przypomina szef PAK. Teraz - jak mówi - przyszedł czas na przygotowanie naszej własnej, polskiej misji. Reklama - Kiedy ogłosiliśmy w zeszłym roku nabór na koncepcję takiej misji, spotkaliśmy się z nadzwyczaj dużym zainteresowaniem. Najwięcej głosów padło na misję księżycową. Księżyc jest naszym najbliższym sąsiadem, to z jednej strony najłatwiejsze a z drugiej - najbardziej praktyczne. Zapraszamy do obejrzenia całego wywiadu.