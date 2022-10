To jak my, kobiety, byśmy chciały widzieć świat i jak go widzimy - obie te perspektywy są ciekawe - mówi Złotnicka.

Reklama

Jest jedna rzecz, która różni mężczyzn i kobiety. Dla nas dla kobiet, ten feedback i usłyszenie, że coś robimy dobrze, że podążamy w dobrym kierunku, po prostu jest ważniejsze - dodała.