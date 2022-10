Polska odegrała kluczową rolę jeśli chodzi o wspieranie Ukrainy, zarówno jeśli chodzi o pomoc humanitarną jak i pomoc wojskową. Wierzę, że podobną rolę polskie firmy będą mogły odgrywać w tym procesie odbudowy naszego wschodniego sąsiada - mówił Dworczyk.

To, co jest ważne, i co jest zadaniem rządu, z którym będziemy się musieli zmierzyć, jest stworzenie takich instrumentów, takich narzędzi, które będą zachęcały przedsiębiorców polskich do działania na Ukrainie, do prowadzenia tam swojego biznesu, które będą zwiększały poczucie bezpieczeństwa czy gwarantowały do pewnego stopnia możliwość bezpiecznego funkcjonowania na Ukrainie.