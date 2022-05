"Jedność jest dziś niezbędna, by NATO i UE mówiły jednym głosem. Kiedy Rosja łamie zasady prawa międzynarodowego, morduje ludzi, słyszymy, że trzeba Putinowi dać zachować twarz. Trudno mi to zrozumieć" - powiedział w "Gościu Wiadmości" prezydent RP. Andrzej Duda i dodał, że ci, którzy mają wątpliwości co do sankcji, naiwnie wierzą, że wojna może ich nie dotknąć.

