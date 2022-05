Lech Kaczyński nie miał żadnych złudzeń co do natury systemu władzy w Rosji. Politycy zachodni chcieli żyć w tych złudzeniach, bo one były dla nich opłacalne – powiedział w TVP Info socjolog prof. Andrzej Zybertowicz.

Doradca w gabinetach prezydentów Lecha Kaczyńskiego i Andrzeja Dudy wskazywał, że mechanizm pogardy wobec zmarłego polskiego przywódcy miał czysto praktyczne – z punktów widzenia Rosji – podłoże. Dowodzi temu zresztą ujawniona niedawno notatka z 2008 roku, w której była mowa o konieczności "neutralizacji" wypowiedzi Lecha Kaczyńskiego przez rząd Donalda Tuska. Reklama