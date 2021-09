KGHM jest drugim największym konsumentem prądu w Polsce. Zmieniające się ceny wymuszają na biznesie energochłonnym poszukiwań stabilnych i bezpiecznych ekonomicznie źródeł energii. Stąd współpraca z NuScale - dodał Chludziński. Pierwsze jednostki miałyby powstać w perspektywie 2029 r.

Dostęp do taniej energii to polska biznesowa racja stanu, to coś co stanowi o przewadze konkurencyjnej, także Polski jako miejsca lokowania inwestycji zagranicznych - dodał Chludziński.

Prezes NuScale John Hopkins podkreślił, że bardzo ważne porozumienie dla obu stron i początek długoterminowych relacji.

To ważny krok na międzynarodowej ekspansji technologii SMR, która jest pomysłem na wykorzystanie infrastruktury elektrowni węglowych wykorzystanie po zaprzestaniu w nich wytwarzania z węgla, zachowania i przeszkolenia wykwalifikowanej kadry - dodał Hopkins. Przypomniał, że firma NuScale ma wsparcie amerykańskiego Departamentu Energii, a umowa z KGHM to ważny krok w międzynarodowej ekspansji technologii SMR.

Jak wyjaśnił prezes KGHM, w podpisanym memorandum mowa o budowie kompleksu reaktorów na potrzeby KGHM. Nasze potrzeby to co najmniej cztery takie reaktory w perspektywie 2029 r. Dla nas cena energii jest istotnym parametrem biznesowym. Liczymy, że dostaniemy nie tylko dostęp do tej technologii, ale i rozwój i upowszechnianie jej w Polsce i w regionie. Tak abyśmy byli nie tylko konsumentem energii, ale i firmą rozwijającą się technologicznie - mówił Chludziński.

Polska na progu energetycznej transformacji

Wiceminister aktywów państwowych Karol Rabenda podkreślił z kolei, że Polska jest dziś na progu energetycznej transformacji, która jest nie tylko wyzwaniem ale też szansą. Impulsem dla polskiej gospodarki - nie tylko w sensie klimatycznej, proekologicznej zmiany, ale też zmiany proinnowacyjnej w polskiej gospodarce - podkreślił. Rabenda dodał, że oprócz rozwoju OZE w Polsce chcemy równolegle do tego rozwijać energetykę jądrową. Zwrócił uwagę, że bezpieczeństwo energetyczne musi się opierać na wielu filarach, a stabilność można osiągnąć właśnie przez energetykę jądrową.

Reaktor NuScale to pierwszy SMR, którego konstrukcja dostała od amerykańskiego dozoru NRC Standard Design Approval, ogólną zgodę na zastosowanie technologii. Pojedynczy reaktor ma moc 77 MWe, jest zamknięty w zbiorniku o wysokości 23 m i maksymalnej średnicy 4,5 metra. Na plac budowy reaktor ma docierać w trzech częściach do montażu na miejscu. Pierwszy NuScale ma powstać w Idaho Falls dla firmy Utah Associated Municipal Power Systems. Zespól ten ma liczyć 6 reaktorów. Pierwszy z nich ma zacząć działać w 2029 r., cały zespół - w 2030.