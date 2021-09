Europejski Kongres Finansowy. "Transformacja cyfrowa w bankowości może być powodem do dumy dla wszystkich Polaków. Ale warto powiedzieć o jednej rzeczy i mówię o niej czasem z uśmiechem. Dzisiaj by się to nie udało, bo na samym początku szansę transformacyjną stwarzał niewinny zapis w prawie bankowym o tym, że banki mogą uzgodnić formy komunikowania się ze swoimi klientami w umowach - powiedział Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich, w rozmowie z Krzysztofem Jedlakiem, redaktorem naczelnym "Dziennika Gazety Prawnej".

Inna kwestia polega na tym, chcieliśmy budować sektor bankowy naszych marzeń. Wiedzieliśmy jak wyglądają sytuacje kryzysowe w Skandynawii, w niektórych krajach Europy Zachodniej, jakie doświadczenia miały systemy bankowe w Ameryce, czy także w Australii. Nie bez powodu o tym wspominam. Dlatego, że w Polsce ani nie mieliśmy systemu płatniczo-rozliczeniowego, ani nie mieliśmy silnej bankowości kapitału, niemieliśmy oszczędności i wreszcie, nie mieliśmy telekomunikacji - dodał szef ZBP. Reklama W związku z tym zbieraliśmy doświadczenia w różnych krajach. Na przykład jak sobie z telekomunikacją poradzili Australijczycy na rozległym kontynencie, jak poradzili sobie ludzie w RPA. Nie weszliśmy w czeki, weszliśmy stosunkowo szybko w zaawansowane karty płatnicze z mikroprocesorem, weszliśmy w rozwiązania internetowe. Proszę zauważyć, że w bankowości Internet pojawił się bardzo szybko i to była wielka szansa. Również potrafiliśmy budować w Polsce bardzo wiele kombinacji informatycznych wokół podstawowego rachunku bankowego. I to był wielki sukces - uważa Pietraszkiewicz Zapraszamy do obejrzenia całego wywiadu. Krzysztof Jedlak Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję