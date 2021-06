"Od takich dróg zaczyna się przyciąganie nowych inwestycji; Via Carpatia jest po to, żeby tworzyć nowe miejsca pracy" – mówił premier Mateusz Morawiecki podczas wizyty na placu budowy drogi ekspresowej S19 Via Carpatia, czyli głównej trasy na linii północ-południe.

Premier mówił też o Polskim Ładzie: ma przyciągać kapitał z zewnątrz, a uszczelniony system podatkowy angażować wielkie środki budżetowe na innowacje. Reklama