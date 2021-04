Premier odwiedził w poniedziałek Punkt Szczepień Powszechnych w Legnicy. To jest ten moment, w którym możemy powiedzieć, że chcemy przejść do kontrofensywy - powiedział szef rządu.

Do tej pory broniliśmy się cały czas przed tą ponurą zarazą, dzisiaj jesteśmy coraz lepiej przygotowani, żeby dzięki coraz większej liczbie dawek szczepionek, które do nas przybywają, móc wykorzystać tę infrastrukturę do szczepień, która została stworzona - dodał.

Premier o Narodowym Programie Szczepień

Morawiecki zaznaczył, że "w krótkim czasie trzeba było skonstruować cały system, napisać go, oprogramować, przetestować i wdrożyć i ten system działa".

Staramy się być z tym systemem Narodowego Programu Szczepień o krok przed dostawami, które do nas spływają coraz szerszą falą i to bardzo, bardzo nas cieszy - powiedział premier dodając, że "udaje się nam wywierać coraz lepszą presję na dostawców szczepionek".

Przybędzie do nas w II kwartale o ponad 4 miliony więcej szczepionek niż wcześniej planowaliśmy - zaznaczył Morawiecki. Dzięki temu będziemy mogli skuteczniej walczyć o powrót do spokoju, powrót do normalnej pracy - dodał.