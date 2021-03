Jeśli jest gwarancja na to, że te szczepionki są bezpieczne, to tak. Można to zrobić poza procedurami UE, w myśl prawa krajowego, jak Węgry. Mogą w ten sposób najszybciej wygrać z pandemią. Chętnie poddałbym się takiemu szczepieniu. Premier i prezydent Węgier poddali się niestandardowym szczepionkom – powiedział tvp.info poseł PiS Krzysztof Lipiec.

