1 listopada drogie święto. Ceny zniczy poszły mocno w górę. Ile zapłacisz? [FOTO]

Znicze podrożały rdr średnio o 19,1 proc., ale ceny różnią się zależnie od rodzaju sklepu. Największe zmiany odnotowano w supermarketach, w których znicze są o 38,2 proc. droższe niż rok temu - wynika z badania UCE Research i Hiper-Com Poland przekazanego PAP. W przekazanym PAP opracowaniu wskazano, że w porównaniu do września i października 2021 r. znicze podrożały w tym roku we wszystkich kategoriach sklepów za wyjątkiem cash and carry.

1/7 19.10.2022 Wroclaw , ulica Grabiszynska . Stoiska przy Cmentarzu Grabiszynskim następna Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję