Jakie są powody rezygnacji z wyjazdów do sanatoriów? Seniorzy wymieniają m.in. niechęć do opuszczania domów w chłodne dni oraz obawy związane z opieką nad zwierzętami. Do tego mogą dojść niespodziewane wydarzenia, takie jak np. przeprowadzka, wesele, śmierć kogoś bliskiego.

Jak podaje "Fakt" w ostatnim kwartale 2024 r. doszło ok. 50 rezygnacji dziennie, a od początku 2025 r. liczba ta wzrosła nawet do 80 dziennie. Jak wynika z informacji przekazanych w rozmowie z Tok FM przez Barbarę Nawrocką, rzeczniczkę Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy, szczególnie dotknięte tym zjawiskiem jest województwo kujawsko-pomorskie.

Powody rezygnacji z sanatorium

Głównym powodem masowych odwołań jest... zima. Niskie temperatury nie zachęcają seniorów do skorzystania z kuracji, której nieodłącznym elementem są spacery czy zajęcia na świeżym powietrzu. Dlatego wyjazdy w tym czasie stają się mniej atrakcyjne. Pacjenci, którzy rezygnują z sanatorium, tłumaczą swoje decyzje trudnościami z transportem, koniecznością palenia w piecu czy opieką nad bliskimi.

Podobny problem jest w także w innych województwach, np. łódzkim. Dziennie z zaplanowanego wyjazdu do sanatorium rezygnuje nawet 60-70 osób - podawała Anna Leder w rozmowie z "Dziennikiem Łódzkim". Powody są różne. Tutaj także niektórzy rezygnują z wyjazdu argumentując to koniecznością palenia zimą w piecu, obowiązkiem opiekowania się bliskimi, a seniorzy narzekają na zbyt krótki dzień i mrozy. Jeden z kuracjuszy zwrócił skierowanie na leczenie, bo w sanatorium, w którym miał się leczyć, nie było bezpłatnego wifi - tłumaczyła Leder.

Utrata skierowania do sanatorium

W sytuacji, gdy Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) uzna rezygnację za usprawiedliwioną, na przykład z powodu pobytu w szpitalu czy choroby, pacjent może otrzymać nowy termin. Ale jeżeli odwołanie jest nieuzasadnione, pacjent go traci. Po odwołaniu pobytu zwalnia się miejsce na dany termin, z którego może skorzystać inna osoba z listy oczekujących, posiadająca pozytywnie rozpatrzone skierowanie. Od 1 lipca 2023 roku skierowania do sanatoriów w Polsce są wystawiane tylko w formie elektronicznej. Każdy kuracjusz swoje e-skierowanie znajdzie na Internetowym Koncie Pacjenta lub w aplikacji mojeIKP.