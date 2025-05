Ministerstwo Klimatu i Środowiska ogłasza przełom w polskim ciepłownictwie. Rząd przygotowuje strategię, która do 2040 roku ma uniezależnić nasze domy od drogich i zanieczyszczających paliw kopalnych. W planach jest masowa elektryfikacja ogrzewania i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Co to oznacza dla twojego portfela i środowiska?