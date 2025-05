Czy nowy, wyższy wiek emerytalny zostanie wprowadzony w Polsce? Prezes ZUS komentuje

Obecnie w Polsce obowiązuje następujący system: kobiety mogą przejść na emeryturę w wieku 60 lat, mężczyźni – w wieku 65 lat. W niektórych krajach Unii Europejskiej wiek emerytalny jest taki sam dla obu płci. Przykłady:

Reklama

Niemcy – 67 lat (dla kobiet i mężczyzn),

Francja – 64 lata (reforma wprowadzona w 2023 roku),

Hiszpania – 66 lat.

Nowy wiek emerytalny w Polsce. Dlaczego wiek emerytalny kobiet może wzrosnąć?

Eksperci wskazują, że zmiany są nieuniknione. Oto 3 główne powody:

Starzejące się społeczeństwo: Polska ma coraz mniej osób w wieku produkcyjnym, a coraz więcej emerytów. W 2050 roku na jednego pracującego będą przypadać nawet 2 osoby na emeryturze.

Polska ma coraz mniej osób w wieku produkcyjnym, a coraz więcej emerytów. W 2050 roku na jednego pracującego będą przypadać nawet 2 osoby na emeryturze. Problemy finansowe ZUS : Mniej osób pracujących = mniej składek emerytalnych, Więcej emerytów = większe wydatki ZUS. Według raportu ZUS deficyt systemu emerytalnego w Polsce w 2023 roku wyniósł ponad 74 miliardy złotych.

: Mniej osób pracujących = mniej składek emerytalnych, Więcej emerytów = większe wydatki ZUS. Według raportu ZUS deficyt systemu emerytalnego w Polsce w 2023 roku wyniósł ponad 74 miliardy złotych. Wydłużenie życia: Średnia długość życia kobiet w Polsce to około 81 lat, a mężczyzn 73 lata. Oznacza to, że kobiety pobierają emeryturę dłużej.

Rozwiązanie? Zwiększenie wieku emerytalnego może zmniejszyć obciążenie budżetu i zapewnić wyższe świadczenia.

Będzie podwyżka wieku emerytalnego w Polsce? Stanowisko rządu – czy czeka nas reforma?

Obecnie rząd nie planuje oficjalnej podwyżki wieku emerytalnego, ale zamiast tego zachęca do dłuższej pracy poprzez ulgę PIT-0 dla seniora, wprowadza dodatkowe świadczenia, np. 13. i 14. emeryturę, ułatwia kontynuowanie pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego. Jednak eksperci podkreślają, że temat wróci najpóźniej w 2030 roku, kiedy deficyt ZUS może osiągnąć rekordowy poziom.

Nowy wiek emerytalny w Polsce. Korzyści z późniejszej emerytury – dlaczego warto pracować dłużej?

Jeśli wiek emerytalny zostanie podniesiony, czy to na pewno zła wiadomość? Oto główne zalety dłuższej aktywności zawodowej:

Wyższa emerytura – każdy rok pracy zwiększa świadczenie nawet o 8-10 proc.,

Dłuższa aktywność oznacza lepsze zdrowie – osoby aktywne żyją dłużej,

Możliwość skorzystania z ulg podatkowych – m.in. PIT-0 dla seniora.

Reklama

Przykład: Kobieta, która przejdzie na emeryturę w wieku 65 lat zamiast 60, może otrzymać świadczenie o 30-40 proc. wyższe.

Nowy wiek emerytalny w Polsce. Co dalej z systemem emerytalnym w Polsce?

Czy kobiety będą pracować dłużej? Na razie nie ma decyzji, ale problem emerytur może wymusić reformę. Czy warto dłużej pracować? Zdecydowanie tak – to oznacza wyższe świadczenia i stabilniejszą sytuację finansową. Jakie są prognozy na przyszłość? Eksperci przewidują, że do 2030 roku Polska może dostosować wiek emerytalny do standardów UE.

Czy warto pracować dłużej przed emeryturą?

Tak, każde dodatkowe lata pracy oznaczają wyższą emeryturę.

Wiek emerytalny a świadczenie przedemerytalne

Jak informuje ZUS, prawo do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego ustanie w dniu poprzedzającym dzień, w którym osiągniemy powszechny wiek emerytalny (kobieta 60 lat, mężczyzna 65 lat). Jest to ostatni dzień, za który przysługuje Ci ich wypłata.

Będzie nowy, wyższy wiek emerytalny w Polsce? Komentarz Prezesa ZUS

Kwestia podniesienia wieku emerytalnego w Polsce ponownie wzbudziła zainteresowanie. W odpowiedzi na narastające spekulacje, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, prezes ZUS Zbigniew Derdziuk, podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach oraz w wywiadzie dla "Radia ZET", jednoznacznie zapewnił, że wiek przejścia na emeryturę w Polsce pozostaje bez zmian, zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn. Podkreślił, że rząd aktualnie nie prowadzi żadnych prac nad reformą w tym obszarze.

Derdziuk wyjaśnił, że obowiązujący system emerytalny charakteryzuje się elastycznością. Osoby uprawnione do emerytury mogą samodzielnie decydować o momencie zakończenia aktywności zawodowej, a także kontynuować pracę po nabyciu praw emerytalnych, jeśli tego chcą. Prezes ZUS podkreślił, że szanowana jest wolność Polaków, którzy opowiedzieli się przeciwko zmianie wieku emerytalnego, ale jednocześnie mają możliwość dłuższej pracy.

Odnosząc się do sposobu wyliczania świadczeń, Derdziuk wspomniał o nowym systemie uwzględniającym waloryzowane składki. Wysokość przyszłej emerytury zależy od sumy zgromadzonych składek oraz przewidywanej długości życia, a długość stażu pracy i wysokość odprowadzonych składek są kluczowe dla wysokości świadczenia.

Prezes ZUS uspokoił również w kwestii stabilności systemu emerytalnego. Mimo prognozowanych zmian demograficznych, według ZUS system nie jest zagrożony niewydolnością w perspektywie najbliższych 50 lat. Derdziuk zaznaczył, że ZUS jako część państwa nie zbankrutuje, chyba że dojdzie do bankructwa samego państwa, które odpowiada za ewentualne dopłaty do systemu.

Polecamy kompleksowy poradnik "Kodeks pracy 2025"