Ta emerytura będzie dziedziczona! Dzieci dostaną prawie 5000 zł miesięcznie. Od kiedy?

Procedowany jest projekt nowelizacji ustawy, który ma na celu umożliwienie dzieciom zmarłych olimpijczyków i paraolimpijczyków dziedziczenia po nich tzw. emerytury olimpijskiej. Obecnie obowiązujące przepisy, a konkretnie art. 36 ustawy o sporcie, nie przewidują takiej możliwości dla dzieci polskich medalistów, którzy odeszli. Ministerstwo Sportu i Turystyki, jako autor projektu, argumentuje w uzasadnieniu, że wprowadzenie takiej formy wsparcia finansowego dla dzieci, które straciły rodzica-sportowca, jest zasadne i stanowi formę dodatkowej ochrony. Zgodnie z harmonogramem prac rządowych, projekt ten miałby zostać rozpatrzony w drugim kwartale bieżącego roku.

Reklama

Czym jest emerytura olimpijska?

Emerytura olimpijska jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Medaliści igrzysk olimpijskich otrzymują je od 2000 roku, natomiast od 2006 roku prawo do tego świadczenia rozszerzono również na medalistów igrzysk paraolimpijskich oraz igrzysk głuchych.

Dzieci sportowców odziedziczą emeryturę olimpijską

Reklama

Głównym założeniem projektu jest przyznanie dzieciom polskich sportowców, którzy nabyli prawo do świadczenia określonego w art. 36 ustawy o sporcie lub spełnili warunki wymienione w art. 36 ust. 2 pkt 1, 4, 6 i 7 tejże ustawy, prawa do otrzymywania świadczenia w takiej samej wysokości, jakie pobierał zmarły rodzic-sportowiec. Propozycja ta dotyczy zarówno biologicznych, jak i adoptowanych dzieci sportowców, którzy zdobyli medale na igrzyskach olimpijskich lub paraolimpijskich. Świadczenie to miałoby być wypłacane do ukończenia przez dziecko 16. roku życia, a jeśli dziecko kontynuuje naukę – do 26. roku życia.

Wysokość emerytury olimpijskiej

Wysokość emerytury olimpijskiej jest ustalana poprzez pomnożenie kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej przez mnożnik wynoszący 1,8. Aktualnie emerytura olimpijska wynosi 4967,95 zł.

Nie jest jeszcze jasne, czy świadczenie będzie przyznawane dzieciom automatycznie po śmierci rodzica, czy też konieczne będzie spełnienie dodatkowych kryteriów. Obecnie z emerytury olimpijskiej korzysta około sześciuset sportowców, będących medalistami igrzysk olimpijskich i paraolimpijskich.