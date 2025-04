Apple zakłada podwojenie produkcji telefonów w indyjskich montażowniach w ciągu niecałego roku – poinformowała brytyjska gazeta, powołując się na osobę zaznajomioną ze sprawą.

Przeniesienie montażu z Chin do Indii

Jak zauważono, na rozwijanie swojej linii produkcyjnej w Chinach firma poświęciła prawie 20 lat. Według źródła "FT" celem jest wyprodukowanie w Indiach ponad 60 mln iPhone’ów, które trafią na amerykański rynek.

"FT" zauważył, że Apple jest uzależniony od zdolności produkcyjnych Chin, gdzie wytwarza wiele swoich produktów za pośrednictwem podmiotów trzecich, co naraża firmę na wysokie cła nałożone na import z Chin przez prezydenta USA Donalda Trumpa. Z tego powodu na początku kwietnia firma wyczarterowała loty towarowe, aby przetransportować z Indii do USA 600 ton, czyli ok. 1,5 mln sztuk, iPhone'ów.

700 miliardów dolarów straty przez Trumpa

Trump nałożył na Chiny cła w wysokości 145 proc., na co Chiny odpowiedziały stawką taryfową o wartości 125 proc. Wartość ta znacznie przekracza 26-procentową taryfę na import z Indii, która została zawieszona 9 kwietnia przez Trumpa na najbliższe 90 dni. Szacuje się, że polityka celna prowadzona przez Biały Dom już doprowadziła Apple do straty 700 mld dol.

Amerykański gigant technologiczny w ostatnich latach zwiększał moce produkcyjne w Indiach za pośrednictwem podwykonawców takich jak Tata Electronics i Foxconn.

Sprzedaż iPhone'ów na świecie

Apple sprzedaje ponad 220 mln iPhone'ów rocznie na świecie. Firma analityczna Counterpoint Research szacuje, że 20 proc. wszystkich iPhone'ów importowanych do USA pochodzi z Indii, a pozostała część z Chin.