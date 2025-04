ZUS zwróci pieniądze emerytom. Nawet kilka tysięcy złotych. Kiedy wypłata?

Emeryci, którzy przeszli na emeryturę w czerwcu w latach 2009-2019, mogą spodziewać się zwrotu pieniędzy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych po latach wyrówna im świadczenia, co będzie skutkować jednorazową wypłatą wynoszącą nawet do kilku tysięcy złotych. A to wszystko dzięki wprowadzeniu "waloryzacji wstecznej". Oto szczegóły.