Czy można palić ognisko na własnej posesji w 2025 roku? Idą cieplejsze miesiące, więc warto to wiedzieć. Okazuje się, że nie zawsze jest to w pełni dozwolone. Przepisy regulujące palenie ognisk zależą od kilku czynników, m.in. przepisów przeciwpożarowych, ochrony środowiska oraz uciążliwości dla sąsiadów. W artykule wyjaśniamy, kiedy można rozpalić ognisko na prywatnej posesji, a kiedy grożą za to kary. Przeczytaj, zanim rozpalisz ognisko!