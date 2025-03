Co to jest pellet drzewny?

Pellet drzewny to ekologiczne paliwo, będące jednym z rodzajów biomasy. Jest wytwarzany z trocin i odpadów drzewnych, które są sprasowywane pod wysokim ciśnieniem, tworząc małe granulki o średnicy 6-8 mm i długości 3-4 cm. Dzięki temu pellet jest wydajnym i odnawialnym źródłem energii, które charakteryzuje się niską emisją spalin i wysoką wartością opałową. Wyróżnia się kilka rodzajów pelletu, w tym:

pellet sosnowy – popularny ze względu na wysoką wartość energetyczną,

– popularny ze względu na wysoką wartość energetyczną, pellet dębowy – trwały i dobrze sprasowany,

– trwały i dobrze sprasowany, pellet dębowo-bukowy – połączenie właściwości obu gatunków drewna, zapewniające stabilne spalanie.

Jaka jest cena pelletu za tonę w marcu 2025?

Na początku 2025 roku ceny pelletu wzrosły o kilkadziesiąt złotych za tonę. W marcu 2025 roku średnia cena wynosi od 1175 zł do 1900 zł (czytamy na cenyopalu.pl), w zależności od jakości i producenta. Najdroższy pellet to produkty premium, które mają certyfikaty i niską wilgotność, co zapewnia większą efektywność spalania. Ciekawe jest to, że Polacy muszą aktualnie zapłacić za pellet więcej niż Niemcy. U naszych sąsiadów pellet kosztuje około 1350 zł.

Aktualne ceny pelletu drzewnego w Polsce za worek

Cena worka pelletu (15 kg) waha się między 25 a 50 zł, w zależności od regionu oraz klasy jakości. Najtańsze oferty można znaleźć w składach opału i marketach budowlanych, natomiast certyfikowany pellet może kosztować więcej, dlatego że zapewnia lepszą wydajność grzewczą i mniejszą ilość popiołu.

Czy pellet zdrożeje w 2025 roku? Prognozy cen pelletu

Eksperci przewidują, że ceny pelletu mogą się utrzymać na stabilnym poziomie, choć nie można wykluczyć podwyżek w okresie jesienno-zimowym, kiedy zapotrzebowanie na opał jest największe. Na ceny wpływa dostępność surowca, koszty produkcji oraz sytuacja na rynkach energetycznych.

Kiedy pellet będzie tańszy?

Najniższe ceny pelletu zazwyczaj można zaobserwować po sezonie grzewczym, wiosną oraz latem. W tym okresie popyt jest mniejszy, co sprawia, że sprzedawcy oferują bardziej atrakcyjne ceny. Osoby planujące zakup opału powinny rozważyć wcześniejsze zaopatrzenie się w pellet. To propozycja dla tych, którzy mają gdzie składować zapasy pelletu, gdyż objętość tego surowca jest znacząca.

Ceny pelletu będą niższe jeśli wybierzemy pellety produkowane z biomasy innej niż drewno, tj. łuski słonecznika czy słoma. W marcu 2025 roku ceny tych paliw kształtują się następująco:

Pellet z łusek słonecznika - ceny od 1000 zł do 1340 zł za tonę, w zależności od formy pakowania i dostawcy.

- ceny od 1000 zł do 1340 zł za tonę, w zależności od formy pakowania i dostawcy. Pellet ze słomy - jego cena przekracza 2000 zł za tonę, ponieważ oferowany jest głównie jako ściółka dla zwierząt,

- jego cena przekracza 2000 zł za tonę, ponieważ oferowany jest głównie jako ściółka dla zwierząt, Pellet z łusek gryki - cena od 700 zł do 950 zł za paletę

Czy pellety z innej biomasy to dobra alternatywa dla pelletu drzewnego?

Pellety produkowane z biomasy innej niż drewno, takie jak łuski słonecznika czy słoma, są mniej wydajne, ale zyskują na popularności jako tańsza alternatywa. Są stosowane zarówno jako opał, jak i ściółka dla zwierząt.

Kiedy najtaniej kupić pellet?

Najlepszy moment na zakup pelletu przypada na maj, czerwiec i lipiec, kiedy magazyny producentów są pełne, a ceny są najkorzystniejsze. Warto wtedy dokonać większego zakupu, aby uniknąć sezonowych podwyżek jesienią i zimą.

Jakie ceny pelletu w 2026? Prognozy

Eksperci rynku opałowego wskazują, że ceny pelletu w 2026 roku będą zależały od sytuacji gospodarczej, dostępności surowca i polityki energetycznej. Obecnie prognozy wskazują na możliwe stabilizowanie się cen, ale trudno jednoznacznie przewidzieć sytuację na rynku w dłuższym okresie.