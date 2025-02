Nowe zasady opłat za wstęp do Wenecji

Turyści odwiedzający Wenecję bez noclegu będą musieli zapłacić aż 10 euro za wstęp, co stanowi podwojenie opłaty w porównaniu do zeszłego roku. Jednak osoby, które zarezerwują swoją wizytę z co najmniej czterodniowym wyprzedzeniem, zapłacą 5 euro. Opłata obowiązuje w godzinach od 8:30 do 16:00.

Reklama

Kiedy obowiązuje opłata?

W 2025 roku opłata będzie pobierana przez 54 dni, czyli niemal dwa razy więcej niż rok wcześniej. Dotyczy to:

Ciągłego okresu od 18 kwietnia do 4 maja,

Wszystkich piątków, sobót i niedziel od maja do końca lipca.

Kogo dotyczy opłata?

Opłata obejmuje turystów jednodniowych, którzy nie rezerwują noclegu w Wenecji. Zwolnieni są natomiast:

Osoby posiadające rezerwację hotelową w mieście (konieczna wcześniejsza rejestracja online),

w mieście (konieczna wcześniejsza rejestracja online), Dzieci poniżej 14. roku życia,

poniżej 14. roku życia, Mieszkańcy regionu Wenecji Euganejskiej ,

, Osoby podróżujące tranzytem przez Piazzale Roma, Tronchetto lub port morski Stazione Marittima,

przez Piazzale Roma, Tronchetto lub port morski Stazione Marittima, Turyści odwiedzający wyspy laguny, takie jak Murano, Burano i Lido, pod warunkiem, że nie wchodzą do historycznego centrum Wenecji.

Cel wprowadzenia opłaty

Władze miasta podkreślają, że głównym celem podniesienia opłat jest regulowanie ruchu turystycznego i ochrona unikalnego dziedzictwa Wenecji. Nadmierna liczba turystów jednodniowych powoduje przeciążenie infrastruktury miasta oraz utrudnia życie mieszkańcom. Dodatkowo, nowy system pozwala lepiej przewidywać przepływ odwiedzających i wdrażać skuteczniejsze środki zarządzania tłumem.

Czy opłata rzeczywiście ograniczy turystów?

Dane z 2024 roku pokazują, że system miał pewien wpływ na ograniczenie liczby przyjezdnych z pobliskiego regionu Veneto, jednak na pełne efekty trzeba będzie jeszcze poczekać. W ubiegłym roku niemal pół miliona turystów zapłaciło opłatę, generując 2,4 mln euro przychodu. Wciąż jednak nie wiadomo, jakie były dokładne koszty wdrożenia systemu i na co przeznaczono zebrane środki.

Jak zapłacić opłatę?

Aby uiścić opłatę lub zarejestrować zwolnienie, należy skorzystać ze strony internetowej miasta cda.ve.it. Rejestracja i płatność online pozwolą uniknąć problemów przy wjeździe do miasta.

Kontrowersje wokół opłaty

Choć władze Wenecji zapewniają, że nowy system ma na celu ochronę miasta, nie wszyscy mieszkańcy są zadowoleni. W 2024 roku odbyły się protesty pod hasłem "Nie dla biletu, tak dla mieszkań i usług dla wszystkich", podkreślające, że zamiast ograniczać liczbę turystów, miasto powinno inwestować w lepszą infrastrukturę.