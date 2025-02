Kulesza kupi "dom" dla PZPN

PZPN to najbogatszy związek sportowy w naszym kraju. Dlatego Cezary Kulesza może planować wielkie inwestycje. Najnowsza będzie bardzo kosztowna. Szef polskiej piłki na jej realizację wyda aż 90 milionów zł.

PZPN od lat nie ma własnej siedziby. Aktualnie wynajmuje pomieszczenia w budynku przy ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Obecnie PZPN za wynajem biur w tym budynku płaci ok. 1,8 mln złotych rocznie. To się jednak wkrótce się zmieni. Kulesza od jakiegoś czasu planował zakup wynajmowanego obiektu. Teraz przeszedł do czynów.

Kulesza dostanie pieniądze od UEFA

Tanio nie będzie. Inwestycja wyceniona została na 90 milionów zł. Tyle za swoją własność chce uzyskać Belgijska firma Ghelamco, która jest właścicielem budynku. Według informacji serwisu meczyki.pl część tej kwoty zostanie pokryta z pieniędzy od UEFA w ramach programu HatTrick, który zarządza przychodami z mistrzostw Europy na rzecz rozwoju projektów członków federacji.

W nowoczesnym budynku Business Center w Warszawie przy Bitwy Warszawskiej oprócz siedziby PZPN ma się również znajdować "Centrum VAR".

Kulesza chce mieć się czym pochwalić przed wyborami

Dla Kuleszy kupienie na własność obiektu przy Bitwy Warszawskiej stało się priorytetem. Według szef polskiej piłki chce dobić targu jeszcze przed wyborami nowego prezesa PZPN, które odbędą się w czerwcu. Kulesza zakup siedziby zamierza zapisać po stronie swoich sukcesów i chwalić się nim na wyborczym zjeździe, co ma mu pomóc w przedłużeniu swoich rządów.

Zakup siedziby dla PZPN to nie jedyna ważna decyzja jaką ostatnio podjął prezes Kulesza. Sternik naszego futbolu ostatecznie zdecydował, gdzie swoje mecze w roli gospodarza rozgrywać będzie piłkarska reprezentacja Polski.

Kulesza zdecydował, na jakim stadionie będzie grać reprezentacja Polski

Dwa marcowe spotkania eliminacji mistrzostw świata, z Litwą i Maltą, odbędą się na PGE Narodowym w Warszawie, a wrześniowy z Finlandią na Stadionie Śląskim. Chorzowski obiekt będzie również gospodarzem towarzyskiego spotkania w czerwcu.

Biało-czerwoni kwalifikacje do mundialu 2026 w USA, Kanadzie i Meksyku rozpoczną 21 marca potyczką z Litwą, a trzy dni później zagrają z Maltą. 7 września podejmą Finów na Stadionie Śląskim, a organizację tej potyczki w stolicy uniemożliwiało wynajęcie reprezentacyjnej areny na inne wydarzenie.

Mecze reprezentacji Polski w 2025 roku w roli gospodarza:

21 marca: Polska – Litwa (el. MŚ 2026), PGE Narodowy, Warszawa

24 marca: Polska – Malta (el. MŚ 2026), PGE Narodowy, Warszawa

7 czerwca: mecz towarzyski, Stadion Śląski, Chorzów

7 września: Polska – Finlandia (el. MŚ 2026), Stadion Śląski, Chorzów

Lokalizacja do potwierdzenia: