Ważny wyrok dla właścicieli mieszkań. NSA potwierdza

28 stycznia 2025 roku Naczelny Sąd Administracyjny wydał przełomowy wyrok, w którym zgodził się z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) w kwestii uznania numerów ksiąg wieczystych za dane osobowe. Decyzja ta kończy spór pomiędzy UODO a byłym Głównym Geodetą Kraju (GGK), a także potwierdza zasadność administracyjnej kary nałożonej na GGK za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych.

NSA oddalił skargę kasacyjną GGK

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego odnosi się do skargi kasacyjnej Głównego Geodety Kraju, który odwoływał się od decyzji Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 2021 roku. NSA uznał, że numery ksiąg wieczystych są danymi osobowymi, a ich publikacja w Internecie, bez odpowiedniej podstawy prawnej, stanowi naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych.

Numer księgi wieczystej jako identyfikator osoby fizycznej

Zgodnie z przepisami RODO, dane osobowe to wszelkie informacje, które pozwalają zidentyfikować osobę fizyczną. W tym kontekście, numer księgi wieczystej może prowadzić do ujawnienia danych właściciela nieruchomości, takich jak imię, nazwisko, adres, numer PESEL czy informacje o hipotece. Ujawnienie tych informacji na stronach internetowych stwarza ryzyko narażenia osób na kradzież tożsamości, ponieważ pozwala na łatwy dostęp do wrażliwych danych.

Sankcje dla Głównego Geodety Kraju

W wyniku niezgodności z przepisami ochrony danych osobowych, Prezes UODO w 2020 roku nałożył na Głównego Geodetę Kraju karę pieniężną w wysokości 100 tys. zł. Kara ta została teraz ostatecznie potwierdzona przez NSA.

Znaczenie wyroku dla ochrony danych osobowych

Wyrok NSA kończy dyskusję na temat numerów ksiąg wieczystych i ich statusu jako danych osobowych. Wszelkie wątpliwości zostały rozwiane – powiedział Mirosław Wróblewski, Prezes UODO. Sąd podkreślił, że numery ksiąg wieczystych umożliwiają identyfikację osoby, której dane są w nich zawarte, co sprawia, że podlegają one ochronie zgodnie z przepisami prawa o ochronie danych osobowych.