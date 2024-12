Mandat za oszczędzanie na ogrzewaniu. Trwają kontrole w całym kraju

Wielu mieszkańców bloków wielorodzinnych szuka metod na obniżenie rachunków za ogrzewanie. Niektórzy "złodzieje ciepła" wybierają strategię polegającą na zakręcaniu grzejników podczas sezonu grzewczego, licząc na ogrzanie mieszkania kosztem sąsiadów. Takie działanie może skutkować wzrostem kosztów ogrzewania dla pozostałych mieszkańców i negatywnie wpłynąć na komfort cieplny w całym budynku.

Zgodnie z ogólnopolskimi przepisami, temperatura w pomieszczeniach "przeznaczonych na stały pobyt ludzi, bez okryć zewnętrznych, nie wykonujących w sposób ciągły pracy fizycznej", powinna wynosić co najmniej 20 stopni Celsjusza.

W łazienkach powinno być jeszcze cieplej. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury mówi o co najmniej 24 st. C. Wiele spółdzielni określa temperaturę minimalną w swoich regulaminach. Często jest to 16 st. C.

Kara za zakręcanie grzejników. Mandat może wynieść nawet 500 zł

Zbyt niska temperatura w mieszkaniu skutkować nałożeniem mandatu przez spółdzielnię. O tym, że nie warto przesadzić oszczędzając na ogrzewaniu, przekonała się kilka lat temu mieszkanka Gdyni.

Kobieta codziennie zakręcała kaloryfery przed wyjściem z pracy. Mieszkanka została ukarana mandatem w wysokości 500 zł, ponieważ temperatura w jej mieszkaniu była zbyt niska.

Sankcje mogą obejmować także dopłaty do rachunków za ogrzewanie w ramach wyrównania kosztów oraz możliwość dochodzenia roszczeń finansowych przez wspólnoty lub spółdzielnie.

Mandat za kradzież ciepła w mieszkaniu. Jak go uniknąć?

Aby uniknąć problemów związanych z kontrolami temperatury przez spółdzielnie, warto stosować się do kilku wskazówek: