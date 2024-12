Nextbike zamyka sezon 2024

W tym roku mieszkańcy ponad 80 polskich miast mieli do dyspozycji 18 tys. rowerów Nextbike, co stanowi wzrost o 52,4% r/r. Na wypożyczonych jednośladach użytkownicy 625 razy okrążyli Ziemię, pokonując łączny dystans ponad 25 mln kilometrów. Spędzili na nich 227 mln minut, co przekłada się na ponad 431 lat ciągłego wynajmu. Najwięcej wypożyczeń odnotowanych zostało w Warszawie, gdzie system Veturilo osiągnął ponownie imponujący wynik niemal 4,8 mln wypożyczeń. Był to najlepszy rezultat spośród wszystkich systemów rowerowych Nextbike w Europie. Warszawa nie tylko pozostała rowerowym liderem w Polsce, ale wyprzedziła takie miasta jak Kolonia, Berlin, Budapeszt czy Drezno.

We Wrocławiu zarejestrowano ponad 1,5 miliona wypożyczeń rowerów, podczas gdy Metrorower w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w swoim pierwszym sezonie osiągnął imponujący wynik 1 miliona przejazdów. To zupełnie nowy system w portfolio Nextbike, który jednocześnie jest trzecim największym systemem rowerowym w Europie, z flotą liczącą 7000 rowerów obsługujących 31 gmin GZM. Co więcej, system ten może jeszcze poprawić swoje wyniki, ponieważ połowa jego floty będzie działać również zimą, w okresie od grudnia 2024 roku do marca 2025 roku.

W Łodzi sezon zakończył się wynikiem przekraczającym 540 tys. wypożyczeń, a podium w rankingu pięciu najlepszych polskich miast zamknął Białystok z wynikiem 375 tys. wypożyczeń.Dobre wyniki odnotowały także mniejsze miasta. W takich ośrodkach jak Częstochowa, Koszalin, Kołobrzeg, Chełm czy Żyrardów mieszkańcy korzystali z rowerów średnio po 35 tys. razy. Rowery publiczne w br. najchętniej były wypożyczane między 15:00 a 18:00, a ponad 32% podróży trwało do 15 minut

Tegoroczne wyniki wyraźnie pokazują, że rowery publiczne ugruntowały swoją pozycję jako kluczowy element nowoczesnej mobilności miejskiej. Mediana czasu przejazdów już kolejny rok z rzędu utrzymuje się na poziomie około 12 minut a średnia długość podróży to 3,2 km, co świadczy o tym, że mieszkańcy miast konsekwentnie i regularnie korzystają z rowerów jako codziennego środka transportu, zwłaszcza na tzw. pierwszej i ostatniej mili – komentuje Tomasz Wojtkiewicz, Prezes Grupy Nextbike. Dla nas samych to był rok pełen sukcesów, który nie tylko umożliwił pomyślne zakończenie procesu restrukturyzacji, ale także potwierdził kluczowe znaczenie nowej mobilności dla efektywnego funkcjonowania współczesnych miast. Nasz powrót do Łodzi oraz rozwój innowacyjnych projektów, integrujących rower z transportem publicznym, takich jak Metrorower w GZM, udowodniły, że rowery nie tylko wspierają codzienną mobilność, ale stanowią już ważny czynnik transformacji miast i miejskiego transportu na poziomie strategicznym – dodaje.

Wyrazem tego jest m.in. docenienie Metroroweru na arenie międzynarodowej. System zdobył wyróżnienie w kategorii Mobility Award podczas prestiżowego Smart City Expo World Congress w Barcelonie. To jedno z najważniejszych wydarzeń poświęconych innowacjom i rozwiązaniom smart w miastach. W tegorocznym konkursie rywalizowało aż 429 projektów z 64 krajów, co podkreśla rangę sukcesu śląsko-zagłębiowskiego systemu.

Rok w reklamie mobilnej

W 2024 roku znaczące wzrosty i sukcesy odnotowała także oferta reklamowa Nextbike – na ulice polskich miast wyjechało o niemal 20 proc. więcej rowerów z reklamą, a część kampanii dodatkowo pojawiła się w formie digitalowej bezpośrednio w aplikacji Nextbike. Ponadto wzrost liczby kampanii o 10% oraz aż 49% wzrost przychodów świadczą o coraz większym zainteresowaniu reklamodawców mobilną reklamą miejską. Także średnia wartość zamówień wzrosła o 36%, a zamówienia od klientów powracających zanotowały wzrost o 24%. W 2024 r. Nextbike jako reklamobiorca wsparł kampanie komunikacyjne m.in takich marek jak Garnier, Adidas, Lux Med, Amazon, UEFA czy Orange. Warto dodać, że wśród pięciu najpopularniejszych stacji rowerowych w tym sezonie znalazły się dwie sponsorskie, zlokalizowane przy centrach handlowych Westfield Arkadia i Westfield Mokotów w Warszawie.

Dynamiczny wzrost w każdym kluczowym obszarze, od liczby kampanii po przychody, pokazuje, że nasza oferta reklamowa doskonale odpowiada na potrzeby rynku. Szczególnie cieszy nas rosnąca lojalność klientów oraz coraz wyższa wartość zamówień, co potwierdza, że współpraca z Nextbike przynosi wymierne korzyści reklamodawcom. To dla nas motywacja do dalszego rozwijania innowacyjnych rozwiązań, które jeszcze lepiej wykorzystają potencjał mobilnej reklamy OOH – mówi Wojtkiewicz. Warto zauważyć, że tego typu reklamy na rowerach to nie tylko ekologiczna forma marketingu, ale także społecznie użyteczne rozwiązanie, które – podobnie jak reklamy w transporcie publicznym – wspiera mieszkańców, wpisując się w ideę zrównoważonego rozwoju tak polskich miast, jak i biznesu – dodaje.

Tegoroczne działania znajdują wyraźne odbicie w wynikach finansowych spółki Nextbike, które w III kw. 2024 okazały się najlepsze w 13-letniej historii Nextbike w Polsce. Odzwierciedlają one efekty zrealizowanego programu restrukturyzacji finansowej i operacyjnej. W III kwartale 2024 roku nastąpił wzrost (o 36,5%) skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w porównaniu analogicznego okresu roku poprzedniego, do poziomu 56,8 mln zł z kwoty 41,6 mln zł. Wynik operacyjny (EBIT) był ośmiokrotnie lepszy: w III kwartale 2023 roku zysk wyniósł 2,2 mln zł, natomiast w roku 2024 wypracowano zysk 17,6 mln zł. Na poziomie EBITDA poprawa wyniosła 177%: zysk wzrósł z 8,9 mln zł do 24,7 mln zł.