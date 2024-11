Były polityk 3 października został zatrzymany przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Postawiono mu osiem zarzutów dotyczących oszustwa i przywłaszczenia mienia. Janusz Palikot trafił do aresztu, ale nie przyznawał się do winy.

Reklama

Jakie zarzuty postawiono Januszowi Palikotowi?

Zgodnie z ustaleniami Prokuratury Krajowej Janusz Palikot miał w latach 2019-2023 oszukać około pięciu tysięcy osób na łączną kwotę blisko 70 mln złotych. Wcześniej w mediach było o nim głośno w kontekście promowania alkoholu w sieci, za co skazano go nieprawomocnym wyrokiem. Zła sytuacja finansowa zmusiła byłego polityka do sprzedaży części swoich nieruchomości. Można kupić np. należący do niego kościół.

Janusz Palikot sprzedaje kościół

Janusz Palikot pozbył się już wielu nieruchomości, to m.in. lubelski lokal zwany Domem Złotnika, a także - jak informował portal Business Insider - dom w Warszawie i willę w Mięćmierzu pod Kazimierzem Dolnym oraz XV-wieczną kamienicę na Starym Mieście w Lublinie. W sieci nadal można znaleźć ogłoszenie dotyczące sprzedaży kamiennego kościoła w Okrzeszynie. Palikot miał kupić tę nieruchomości, leżącą pod czeską granicą, w 2021 roku. Ogłoszenie sprzedaży dostępne jest na jednym z popularnych portali zajmujących się pośredniczeniem w handlu nieruchomościami.

"Kaplica cmentarna, dawniej kościół filialny p.w. Św. Michała, wzniesiony w XVI wieku, przebudowany w XVII w., jest zabytkiem barokowej architektury sakralnej na Śląsku" - napisano w ogłoszeniu. Cena to - bagatela - 650 tysięcy złotych.