Lufthansa, jedna z czołowych linii lotniczych na świecie, została ukarana rekordową kwotą 4 milionów dolarów przez amerykański Departament Transportu po tym, jak zablokowała grupę żydowskich pasażerów z lotu z Nowego Jorku do Budapesztu w maju 2022 roku.

Reklama

Rekordowa kara dla Lufthansy

Władze stwierdziły, że linie lotnicze dyskryminowały pasażerów, traktując ich jako jedną grupę, mimo że wiele osób nie podróżowało razem.

Kara jest największa w historii Departamentu za naruszenia praw obywatelskich.

Odpowiedź przewoźnika

W odpowiedzi na zarzuty Lufthansa przyznała się do błędu, tłumacząc incydent "niefortunnym ciągiem nieprecyzyjnych komunikatów". Mimo to firma zapewnia, że jest zobowiązana do promowania tolerancji, różnorodności i akceptacji wśród swoich pracowników.

Zdarzenie miało miejsce podczas lotu, w którym wielu pasażerów nosiło tradycyjne stroje ortodoksyjnych Żydów. Kapitan samolotu zgłosił, że niektórzy pasażerowie nie przestrzegali zasad dotyczących noszenia masek, co skutkowało blokadą biletów dla ponad 100 osób, co wywołało falę krytyki.

Tłumaczenia Lufthansy

Departament Transportu podkreślił, że pasażerowie, którzy zostali zablokowani, nie wykazywali żadnych oznak złego zachowania. W odpowiedzi na zarzuty, Lufthansa zaznaczyła, że niemożliwe było wskazanie konkretnych pasażerów, którzy naruszyli zasady, ponieważ sytuacja była chaotyczna.

Lufthansa zobowiązała się do uiszczenia kary w wysokości 2 milionów dolarów oraz otrzyma kredyt na tę samą kwotę, którą już wypłaciła pasażerom w ramach ugody.