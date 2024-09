Opowieść o nim to opowieść o historii małopolskiej rodziny, w której walka o odzyskanie niepodległości u zarania II Rzeczypospolitej, pełna oddania służba drugiemu w piekle, jakim był obóz Auschwitz, łączy się z wyjątkową wiernością etosowi pracy, w którym buduje ona godność człowieka i otwiera go na potrzeby i nieszczęścia innych – mówił inicjator Forum.

"Liczy się tylko praca, rodzina i tradycja"

Zaznaczył, że w świecie ludzi ukształtowanych w wielokulturowej, wieloetnicznej Galicji praca była powołaniem: sednem i sensem życia, a szacunek społeczny był efektem zaangażowania społeczności lokalnej i dobra wspólnego.

Ten wyjątkowy etos kształtował ludzi upartych w dążeniu do celu, wrażliwych na nieszczęścia innych i przywiązanych do podstawowych wartości. Dziś w świecie, w którym tak wiele mówi się o globalizacji i konsolidacji, postępie i zmianie, to właśnie tacy ludzie, ich postawa, uzmysławiają nam, po co była solidarnościowa rewolucja godności. Kiedy miną bowiem wszystkie krótkotrwałe mody czy fascynacje, liczy się tylko praca, rodzina i tradycja – mówił Berdychowski.

Ukształtowany w świecie takich wartości lekarz, działacz samorządowy i polityk swoją aktywność zawodową i społeczną przyjął jako powinność i obowiązek w sztafecie pokoleń ludzi oddanych Polsce. Rozumiał też doskonale, że wolność, z której tak jesteśmy dumni i do której tak jesteśmy przywiązani, bez wrażliwości społecznej i solidarności nie pozwoli zbudować Polski naszych marzeń – zastrzegł przewodniczący rady Forum Ekonomiczności.

"Bez wahania rzuca polityczne salony…"

Mówił, że dzięki aktywności laureata nagrody wydłużono urlopy rodzicielskie, wprowadzono dodatkowe ubezpieczenia, wprowadzono Kartę Dużej Rodziny, powstało kilka tysięcy żłobków. Stał się, jest pierwszym ambasadorem takiej polityki społecznej, w centrum której znalazła się rodzina, bez której już nikt dzisiaj nie wyobraża sobie nowoczesnego państwa – dodał.

Jako polityk umiaru w tak bardzo spolaryzowanej polskiej polityce doprowadził do powołania Rady Dialogu Społecznego, tworząc fundament myślenia, w którym rozmowa i konsensus ponad podziałami politycznymi to nie chwilowa moda czy medialny przekaz, ale gwarancja szybkiego i trwałego rozwoju ojczyzny. Jako polityk pragmatyczny był współtwórcą politycznego sojuszu, który fundamentalnie zmienił krajobraz polskiej polityki – wymieniał Berdychowski.

Opowieść o tegorocznym laureacie Forum Ekonomicznego to również opowieść o człowieku, który bez wahania rzuca polityczne salony, aby leczyć ludzi w trakcie pandemii – bez strachu o własne bezpieczeństwo, z wiernością swojemu lekarskiemu powołaniu, z dala od zgiełku mediów. Taki jest Władysław Kosiniak-Kamysz – uznał przewodniczący rady Forum Ekonomicznego.

"Obronność staje się numerem jeden"

Kosiniak-Kamysz odbierając nagrodę podkreślił, że pierwszy raz na Forum Ekonomicznym był 30 lat temu ze swoim ojcem. Marzyłem później, aby przyjechać na Forum jako uczestnik i to się udało, jak byłem studentem medycyny (…), potem byłem panelistą, a dziś po wielu latach ma zaszczyt odebrać nagrodę, o której nigdy nawet nie marzyłem – mówił wicepremier.

Prezes PSL podkreślił, że Forum Ekonomiczne daje "dobry impuls do rozwoju". Łączyło nas w momencie, kiedy wchodziliśmy do UE, kiedy przystępowaliśmy od NATO, kiedy trzeba było przyciągać różnego rodzaju wrażliwości z całej Europy i trzeba było integrować i to robi do dziś – mówił Kosinak-Kamysz.

Dodał, że zapraszano go na Forum również kiedy PSL był w opozycji. Tu jest miejsce dla wszystkich. Każdy ma prawo, by zabrać tu głos i przedstawić swoje poglądy – to jest wartość, idea wolności i demokracji. Polska jest wielkim krajem, w którym jest miejsce dla różnych wrażliwości i dla różnego spojrzenia na gospodarkę, sprawy społeczne i bezpieczeństwo – mówił wicepremier.

Podkreślił, że dla niego najważniejsze dziś jest bezpieczeństwo. To 4,7 proc. PKB. Najwięcej spośród państw NATO; przyjęliśmy to tydzień temu na radzie ministrów i zdecydowaliśmy, że obronność staje się numerem jeden. Dziś w Kielcach podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego podpisaliśmy kolejne kontrakty na blisko 2 mld zł – duża część w polskim przemyśle – mówił Kosinak-Kamysz.

Wicepremier mówił też o wspieraniu małych i średnich przedsiębiorstw. Wielki biznes bez małych firm nie funkcjonuje – powiedział Kosinak-Kamysz. Prezes PSL podkreślił też, że bardzo ważną wartością jest dla niego rodzina i odwaga.By mieć swoje poglądy i ich bronić, trzeba mieć odwagę– dodał.

Nagroda dla Firmy Roku 2024

W kategorii Firma Roku 2024 nagrodę przyznano Budimeksowi, a w kategorii organizacji pozarządowej - Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. Prof. Religi w Zabrzu.

Nagrodę gospodarczą SGH otrzymał otochirurg i otolog prof. Henryk Skarżyński, twórca i dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach. To znakomity naukowiec, znakomity lider i osoba, która ma wiele pasji – powiedział w laudacji podczas gali wręczenia nagrody rektor SGH prof. Piotr Wachowiak. Dodał, że w Kajetanach wykonano ponad 230 tys. operacji poprawiających słuch oraz wszczepiono 12,5 tys. implantów słuchowych dzieciom i osobom dorosłym.

Ludzie Roku Forum Ekonomicznego

W ubiegłym roku człowiekiem roku Forum Ekonomicznego został Mark Brzezinski, ambasador USA w Polsce. W poprzednich latach takim wyróżnieniem byli nagradzani byli: Wołodymyr Zełenski (prezydent Ukrainy), Janez Jansa (premier Słowenii), Daniel Obajtek (prezes Orlenu), Mateusz Morawiecki (premier RP), Saulius Skvernelis (premier Litwy), Beata Szydło (premier RP), Viktor Orban (premier Węgier) i Jarosław Kaczyński.