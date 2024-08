Jak podała Defense Security Cooperation Agency, Izrael uzyskał zgodę na zakup broni.

Skład pakietu o wartości 20 mld dolarów

W skład pakietu wejdzie do 50 myśliwców F-15IA oraz zestawów modernizacyjnych dla posiadanych przez niego 25 F-15I. Przedmiotami transakcji będą także amunicja czołgowa i moździerzowa, rakiety powietrze-powietrze AMRAAM i ciężarówki FMTV.

Łączny maksymalny koszt uzbrojenia to niemal 20 mld dolarów.

Koniec blokady transakcji przez Demokratów

Do wydania zgody przez administrację doszło po tym, jak w czerwcu czołowi Demokraci w Kongresie po dwóch miesiącach zaprzestali blokowania transakcji. Blokada była konsekwencją krytyki sposobu prowadzenia wojny w Strefie Gazy przez Izrael, w tym jego ataku na konwój humanitarny World Central Kitchen.

Zniesienie restrykcji na dostawy bomb

Według "Wall Street Journal" oprócz wydania zgody na sprzedaż broni dla Izraela administracja USA zniosła nałożone w 2021 roku restrykcje na dostawy bomb lotniczych dla Arabii Saudyjskiej.

Restrykcje wprowadzono w związku z wyniszczającą kampanią bombardowań Jemenu przez saudyjskie siły. Według dziennika zniesienie blokady to część starań administracji, by uzyskać pomoc Rijadu w doprowadzeniu do końca wojny w Strefie Gazy i normalizacji stosunków monarchii z Izraelem. Ceną Saudów za te działania miałoby być zawarcie formalnego traktatu o obronie wzajemnej z USA oraz wsparcie w dziedzinie energetyki jądrowej.