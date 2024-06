Przez cztery lata śledztwa nie udało się ustalić, z czego wynika brak tej pokaźnej kwoty zdeponowanej w siedzibie olsztyńskiego CBŚP - podaje portal.

Pieniądze z kasy CBŚP zniknęły

Decyzję uzasadniono, że "w oparciu o ustalenia dowodowe nie można z całą pewnością stwierdzić, skąd wynikła różnica między zapisami w dokumentacji z czynności, a rzeczywistą kwotą ujawnioną w okresie późniejszym".

"Mała" pomyłka

Tym samym nie można wykluczyć, że doszło do omyłki w zapisie przeliczonej kwoty.

Umorzone śledztwo

Śledczy umorzyli postępowanie, tłumacząc, że zebrane dowody nie dały podstaw do uznania, że doszło do przestępstwa. Szefostwo policji twierdziło, że nie doszło do kradzieży, a chodziło jedynie o błąd w liczeniu pieniędzy.