To pierwszy grant zdobyty przez naukowca z UJ w ramach konkursu Advanced, który adresowany jest do najbardziej doświadczonych naukowców realizujących przełomowe badania.

Sukces polskiego naukowca

To grant z najwyższej półki, najtrudniejszy do zdobycia. Jego zdobycie to oczywiście sukces osobisty profesora Życzkowskiego, ale także sukces uczelni, ponieważ cała droga naukowa Profesora jest związana z Uniwersytetem Jagiellońskim - podkreślił rektor UJ prof. Jacek Popiel, cytowany w komunikacie uczelni.

Projekt Karola Życzkowskiego z UJ pod nazwą "TAtypic" dotyczy mechaniki kwantowej, a w szczególności struktur, które mogą być istotne dla rozwoju teorii informacji kwantowej oraz technologii kwantowych.

Główny cel projektu

Jak doprecyzowała uczelnia, głównym jego celem jest zbadanie własności typowych stanów i kanałów kwantowych, a także identyfikacja wyróżnionych struktur o ekstremalnych własnościach, przydatnych do przetwarzania informacji kwantowej.

ERC Advanced Grant to prestiżowy konkurs grantowy w Europie, w którym naukowcy ubiegają się o granty na ambitne projekty badawcze. Wyniki uzyskiwane w trakcie realizacji takich projektów często prowadzą do przełomowych odkryć naukowych.

Karol Życzkowski - kim jest?

Karol Życzkowski jest profesorem w Instytucie Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracuje także w Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk. Obecnie pełni funkcję prezesa Oddziału PAN w Krakowie. Od roku 2020 znajduje się na czele na czele listy żyjących pracowników UJ w grupie Top 2 proc. rankingu naukowców opracowanego przez Elsevier i Uniwersytet Stanforda.