"Zawiesimy eksport węgla do Izraela, aż zatrzyma ludobójstwo" -napisał w serwisie X Petro. Udostępnił również odnośnik do projektu dekretu zakładającego zakaz takiego eksportu.

Prezydent ostro krytykuje Izrael

Lewicowy prezydent Kolumbii znany jest z ostrej krytyki ofensywy militarnej Izraela w Strefie Gazy, rozpoczętej w październiku 2023 roku w odpowiedzi na atak terrorystyczny rządzącego Strefą palestyńskiego Hamasu. Wielokrotnie zarzucał Izraelowi ludobójstwo, a w maju zerwał z nim stosunki dyplomatyczne. Z kolei premier Izraela Benjamin Netanjahu nazwał Petro "antysemickim zwolennikiem Hamasu.

Kolumbijskie ministerstwo handlu zaleciło wcześniej ograniczenie sprzedaży węgla do Izraela, by odciąć ten kraj od dostaw i "pomóc zakończyć konflikt zbrojny" w Strefie Gazy – informowała w tym tygodniu agencja Bloomberga, powołując się na anonimowe źródła.

Izrael sprowadza ponad połowę węgla z Kolumbii

Według Bloomberga z Kolumbii pochodzi ponad połowa węgla sprowadzanego przez Izrael, a w ubiegłym roku wartość tego importu wyniosła około 450 mln dolarów. W przeszłości Kolumbia utrzymywała dobre stosunki z Izraelem, a w 2020 roku oba kraje podpisały umowę o wolnym handlu.

Kolumbia jest piątym pod względem wielkości producentem węgla na świecie. W ubiegłym roku sprzedała za granicę 56,7 mln ton tego surowca, w tym 3 mln ton do Izraela, co stanowiło ok. 5,4 proc. całego eksportu – wynika z danych rządowych, przytaczanych przez agencję Reutera.