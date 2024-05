Czy Polacy są gotowi do współpłacenia za rozszerzone usługi w ramach systemu opieki zdrowotnej? Jak wynika z sondażu United Surveys by IBRiS dla DGP I RMF FM, Polacy sceptycznie podchodzą do tego rodzaju pomysłów. O wynikach sondażu pisze Marek Mikołajczyk w "Dzienniku Gazecie Prawnej".