Ochrona domu Kaczyńskiego

Z danych przekonanych przez Komendę Stołeczną Policji wynika, że po raz pierwszy Jarosław Kaczyński skorzystał z ochrony domu przez funkcjonariuszy policji w 2019 roku. Wówczas koszty był skromne: zaledwie 151,78 zł. Jednak już w następnym roku, gdy Polacy zmagali się z pandemią koronawirusa, ta suma wzrasta do olbrzymich kwot. To aż 5 330 272,54 zł!

W 2021 roku za ochronę domu prezesa PiS policzono kwotę 1 592 163,43 zł. W 2022 roku z kolei suma była znacznie mniejsza. Wyniosła 442 787,74 zł! W 2023 roku były wicepremier musiał się pożegnać z całodobową ochroną policji i nie poniesiono żadnych kosztów.

Ochrona biura poselskiego PiS na Nowogrodzkiej

Policja pojawiła się pod warszawską siedzibą PiS na Nowogrodzkiej po raz pierwszy w 2021 roku. Koszta, jakie wówczas poniesiono, to 143 843,84 zł. W 2022 roku ta suma wzrosła do 264 096,84 zł. W zeszłym roku znów zapłacono więcej niż w poprzednich latach: to 289 014,53 zł.

Ochrona miesięcznic katastrofy smoleńskiej

Na obecność policji obchody miesięcznic katastrofy smoleńskiej w Warszawie wydano:

2016 rok: 1 174 068,21 zł

2017 rok: 5 098 592,12 zł

2018 rok: 2 368 579,72 zł

2019 rok: 1 429 992,95 zł

2020 rok: 1 391 791,98 zł

2021 rok: 3 936 699,73 zł

2022 rok: 4 526 895,59 zł

2023 rok: 5 048 739,48 zł

Na obecność policji obchody miesięcznic katastrofy smoleńskiej w Krakowie wydano:

2016 rok: 30 077,28 zł

2017 rok: 296 354,06 zł

2018 rok: 199 590,06 zł

2019 rok: 144 758,60 zł

2020 rok: 133 249,81 zł

2021 rok: 282 829,60 zł

2022 rok: 520 222,72 zł

2023 rok: 591 942,31 zł.