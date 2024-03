Rząd próbuje wystartować z audytami Centralnego Portu Komunikacyjnego. Poszczególne przedsięwzięcia, np. część lotniskową czy kolejową, mają weryfikować wybrane w przetargu firmy. Ale już mamy falstart. Po tym, jak w serwisie X rozpętała się burza wokół tego, że harmonogramy inwestycji mają weryfikować firmy bez doświadczenia, spółka unieważniła przetarg na wykonawcę jednego z audytów. W efekcie nie uda się spełnić zapowiedzi Macieja Laska, nowego pełnomocnika rządu ds. CPK, w której obiecywał, że wyniki części analiz będą znane pod koniec marca. Jednocześnie zapowiedział on, że do połowy roku powinna zostać podjęta decyzja, co dalej z całą inwestycją.

Reklama

Problemy na Okęciu

Port na Okęciu zaczyna wyczerpywać swoje możliwości. W zeszłym roku obsłużył 18,5 mln podróżnych, a według szacunków jego przepustowość to 22 mln osób. W niektórych porach dnia lotnisko jest już mocno zapchane.

CZYTAJ WIĘCEJ W SUBSKRYPCJI CYFROWEJ DGP »