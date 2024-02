"Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych Solidarność, na posiedzeniu Prezydium Związku w dniu 31 stycznia 2024 roku, jednogłośnie podjął uchwałę o ogłoszeniu strajku generalnego rolników na terenie całego kraju, który rozpocznie się blokadą wszystkich przejść granicznych Polski z Ukrainą wraz z blokadami dróg i autostrad w poszczególnych województwach z dniem 9 lutego 2024 roku o godzinie 10.00" - czytamy w komunikacie na stronie związku. Rolnicy dodają też, że protest na drogach ma potrwać do 10 marca tego roku.

Jaki jest powód do protestu?

Co skłoniło rolników do protestów? Według związkowców, to bierność władz Polski oraz stanowisko Brukseli ws. importu z Ukrainy. 'Nie ma zgody na wdrażanie Europejskiego Zielonego Ładu, unijnej strategii od pola do stołu i Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej w proponowanym kształcie" - dodają

Związkowcy proszą o wyrozumiałość

Związkowcy z "Solidarności" proszą wszystkich o wyrozumiałość, unikanie podróży przez miejsca, w których odbywają się strajki oraz "o pokojową formę wyrażania niezadowolenia'