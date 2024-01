Jak powiedziała rzeczniczka Białego Domu Karine Jean-Pierre, podpisana przez Bidena ustawa "pozwoli uniknąć niepotrzebnego shutdownu, utrzymuje obecny poziom finansowania i nie zawiera żadnej skrajnej polityki". Wezwała jednocześnie Republikanów w Kongresie do szybkiego uchwalenia pełnego budżetu bez głębokich cięć budżetowych, a także do przegłosowania dodatkowych środków na wsparcie dla Ukrainy.

Reklama

Sprzeciw Republikanów

Mimo sprzeciwu skrajnego skrzydła Partii Republikańskiej, domagającej się cięć wydatków, ustawa ostatecznie gładko przeszła przez obydwie izby Kongresu. Prowizorium przewiduje zwiększenie poziomu wydatków o 28 mld dolarów w stosunku do ubiegłego roku, choć wliczając w to inflację, stanowi to realną obniżkę.

Reklama

Podobnie jak w przypadku wcześniejszych prowizoriów, nie obejmują one dodatkowych środków na pomoc Ukrainie. Negocjacje w tej sprawie wciąż trwają, wedle zapowiedzi senatorów z obydwu partii, do głosowania nad pakietem dla Ukrainy może dojść już w przyszłym tygodniu.