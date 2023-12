Projekt autopoprawki do rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 wraz z projektem autopoprawki do autopoprawki do rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024” – to punkt drugi dzisiejszego posiedzenia rządu, który – naszym zdaniem – dość dobrze oddaje skalę zamieszania, jaką w tej chwili mamy wokół planu przyszłorocznych dochodów i wydatków państwa.

Mówiąc prościej, poza samą ustawą budżetową nowy rząd zajmie się dziś PiS-owską autopoprawką do ustawy okołobudżetowej, a zrobi to poprzez własny projekt autopoprawki do niej.

Jeśli chodzi o samą ustawę budżetową, to bazą oczywiście będzie projekt wniesiony we wrześniu przez rząd Mateusza Morawieckiego. Nowa ekipa rządząca chce jak najwięcej – i w możliwie krótkim czasie – w nim zmienić metodą autopoprawek.

