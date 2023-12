Jestem przekonany i nastawiony optymistycznie co do tego, że będziemy w stanie spełnić naszą obietnicę wsparcia Ukrainy środkami finansowymi - oznajmił Charles Michel. Dodał, że do tej pory zgodziło się na to 26 państw członkowskich.

Von der Leyen stwierdziła z kolei, że na szczycie UE "nie udało się niestety uzyskać jednomyślności w sprawie unijnego budżetu". Poinformowała, że "nie było zgody Węgier, dlatego na początku przyszłego roku odbędzie się kolejny szczyt".

Jak zapowiedziała von der Leyen, Komisja Europejska "wykorzysta czas" na zagwarantowanie, że cokolwiek się stanie, gotowe będą "rozwiązania operacyjne" w sprawie rewizji budżetu UE.