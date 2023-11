Szef rządu uczestniczył w konferencji prasowej z udziałem minister rodziny i polityki społecznej Marleny Maląg oraz minister zdrowia Katarzyny Sójki.

"Polityka społeczna powinna być poza sporem politycznym"

Polityka społeczna mogłaby być pewnego rodzaju umową społeczną, ponadpartyjną, nawet poza partyjną, bo jest dużo ważniejsza, niż sama polityka, która dotyczy finansów, gospodarki jako takiej - powiedział premier. Wszystko robimy po to, by podnosić standard życia, aby poprawiać życie dzieci, aby poprawiać los polskich rodzin, polskich seniorów dodał.

Morawiecki wskazał, że kolejnymi filarami Dekalogu Polskich Spraw są tematy związane z polityką społeczną, edukacją i zdrowiem. Polityka społeczna powinna by wyjęta poza nawias sporu politycznego - podkreślił premier.

"Was wybrali wyborcy…"

Podczas konferencji prasowej w Radości szef rządu wystąpił z apelem do parlamentarzystów. Drodzy parlamentarzyści, drodzy posłowie i posłanki, bo to wy będziecie wybierali rząd, głosowali nad rządem. Was wybrali wyborcy, a nie liderzy polityczni. Jesteście zobowiązani do tego, aby realizować to, co jest w waszym programie - powiedział Morawiecki.

Dodał, że główny lider opozycji chce odejść od realizacji waszych podstawowych punktów programowych. My proponujemy realizację także waszych punktów programowych - mamy know-how, wiemy, jak dalej uszczelniać system podatkowy - podkreślił.

Kontynuacja Maluch plus

Morawiecki zapowiedział wielką kontynuację programu Maluch plus. Jak najwięcej miejsc dla dzieciaków w żłobkach. (...) PiS realizowało ten program od poziomu 84 tys. miejsc w żłobkach do poziomu 240 tys. (...) Mamy 100 tys. miejsc już teraz w przygotowaniu - podkreślił.

"Emerytury stażowe"

Drugi punkt z tego filaru, z tego przykazania, jeśli mówimy o dekalogu, to emerytury stażowe. Emerytury stażowe, czyli możliwość podjęcia decyzji przez każdą Polkę, przez każdego Polaka, który znajduje się w wieku przedemerytalnym, po wypracowaniu odpowiedniego stażu, czy chce przejść na emeryturę, czy nie - wyjaśnił Morawiecki.

Wskazał, że jest to sprawa, która może połączyć kilka ugrupowań. To są punkty, które są w programie Polski 2050, PSL czy Lewicy. Różne punkty się tam znalazły, my przeanalizowaliśmy programy i cieszę się, że jest tyle wspólnych mianowników - zaznaczył Morawiecki.

"Emerytura bez podatku"

Na konferencji prasowej Morawiecki przedstawił propozycje w zakresie wsparcia rodzin i seniorów. Po pierwsze jest to - jak mówił - emerytura bez podatku do poziomu wysokości płacy minimalnej bądź do 6 tys. zł miesięcznie. Jesteśmy w stanie podnieść rękę za jednym i za drugim postulatem - zapewnił.

Druga propozycja do emerytura wdowia. To postulat Lewicy, czyli uzupełnienie emerytury o dodatkowe świadczenia w przypadku odejścia jednego z małżonków. Jesteśmy w stanie również wypracować tutaj pieniądze - podkreślił premier.

Ogólnopolska Karta Seniora

Trzecią propozycją przedstawioną przez Morawieckiego jest wprowadzenie Ogólnopolskiej Karty Seniora na wzór Karty Dużych Rodzin. To jest ta nasza propozycja dotycząca sfery życia bardzo mocno rodzinnego, międzypokoleniowego, solidarności międzypokoleniowej - mówił Morawiecki

"Dodatkowy płatny urlop"

Coś, o czym rozmawiałem tutaj z paniami - dodatkowy płatny urlop rodzinny powyżej 1. roku życia dziecka, z możliwością łączenia tego urlopu rodzicielskiego z pracą na część etatu - przekazał. Podkreślił, że powrót mam na rynek pracy jest szalenie ważny. Panie chcą wracać na rynek pracy, ale czasami chcą wrócić w niepełnym wymiarze - wskazał.

Sądzę, że cała nasza wielka, sztandarowa polityka społeczna potwierdza wam, drodzy parlamentarzyści, a przede wszystkim naszym rodakom, że jesteśmy w stanie wprowadzić te nowe punkty, ponieważ wiemy, jak zdobyć pieniądze na nie. Już raz to udowodniliśmy - ocenił.

"Moja oferta jest taka…"

+Dekalog Polskich Spraw+ mógłby być fundamentem Koalicji Polskich Spraw. Koalicji Polskich Spraw, o której mówił pan prezydent, spokojnego, normalnego rozwoju. Tego chcą od nas wyborcy. Nasi wyborcy powiedzieli, nasi - mam na myśli wszyscy wyborcy w Polsce - powiedzieli ni mniej, ni więcej, tylko tyle - wskazał premier. Jak mówił, nikt nie jest ostatecznym zwycięzcą. My mieliśmy największą liczbę głosów, drugą co do wielkości w liczbach absolutnych przez te ostatnie 34 lata, ale potrzebujemy koalicjanta. Zapraszamy wszystkich koalicjantów .

To nam powiedzieli wyborcy: chcemy stabilnego, ponadpartyjnego rządu, a nie rządu zemsty, igrzysk, które szykuje lider opozycji, chcemy spokojnego rozwoju, skoncentrowania się na realizacji tych wszystkich tematów, o których mówiliśmy - zaznaczył Morawiecki.Moja oferta jest taka, jak powiedziałem, w oparciu o ten +Dekalog+, który nas łączy, musi nas połączyć. Powinniśmy, szanowni państwo, zbudować Koalicję Polskich Spraw, spokojny rząd, który będzie realizował polskie sprawy, tak, jak tego sobie życzą Polki i Polacy - podkreślił.

Czym jest Dekalog Polskich Spraw?

W piątek, na konferencji prasowej na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, Morawiecki przedstawił szereg propozycji programowych, których realizacją ma się zająć stworzony przez niego rząd. Zbiór propozycji został określony jako "Dekalog Polskich Spraw". Wśród nich znalazły się m.in. rozwiązania zapewniające stabilność dla małych i średnich firm; ambitny rozwój Polski i bezpieczeństwo energetyczne czy wyższe wynagrodzenia i szanse na rozwój dzięki transformacji gospodarki.