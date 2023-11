11 listopada. Czy w sobotę sklepy będą otwarte?

Tegoroczne Narodowe Święto Niepodległości przypada w sobotę, a więc dla większości z nas to dzień wolny od pracy. Jeśli zaplanowaliśmy sobie jednak na ten dzień wycieczkę całą rodziną do centrum handlowego bądź lokalnego marketu, musimy zmienić plany. 11 listopada sklepy wielkopowierzchniowe będą zamknięte. To dzień ustawowo wolny od pracy, święto narodowe, tak więc taki rodzaj handlu jest w ten dzień zakazany.

11 listopada. Handel będzie możliwy w tych miejscach

Reklama

Zakaz handlu w dniu 11 listopada nie obowiązuje jednak wszystkich placówek. Otwarte będą m.in. stacje benzynowe, a także małe sklepy, w których pracować będzie właściciel (bądź pracownik zatrudniony na umowie cywilno-prawnej), sklepy na lotniskach lub dworach, sklepy w strefach wolnocłowych. Możemy się też spodziewać, że 11 listopada otwarte będą sklepy z pamiątkami w miejscach turystycznych, kwiaciarnie i apteki.

Reklama

Reklama

Mało prawdopodobne, by zamknięte były także lokale gastronomiczne, które w dni świąteczne mogą zwykle liczyć na dużo klientów, a co za tym idzie sporo pieniędzy.

11 listopada. Czy handel w internecie jest zabroniony?

W żadnym wypadku. Zakaz handlu w święta nie obowiązuje w przestrzeni internetowej. W trakcie Narodowego Święta Niepodległości możemy bez ograniczeń buszować po sklepach internetowych i kupować, nie tylko patriotyczne, produkty.