Lider PO i kandydat opozycji na premiera Donald Tusk w środę i w czwartek odbył serię spotkań w instytucjach unijnych. Rozmawiał m.in z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen oraz przewodniczącą Parlamentu Europejskiego Robertą Metsolą.

Reklama

Donald Tusk powiedział w Brukseli, że tuż po zmianie rządu wykonane zostaną niezbędne kroki, żeby Europa zobaczyła, że praworządność wraca do Polski i aby jeszcze w grudniu możliwe były pierwsze wypłaty z Krajowego Planu Odbudowy. Lider PO stwierdził też, że do odblokowania pieniędzy z KPO nie będzie potrzebne zakończenie procesu legislacyjnego.

"To jest polityczny kryminał"

Marek Pęk pytany w Senacie przez dziennikarzy o słowa Tuska powiedział, że "jeżeli jest rzeczywiście tak, jak mówi Donald Tusk, że on jakąś jedną swoją wizytą, bez prac legislacyjnych jest w stanie odblokować KPO, to jest to polityczny kryminał".

Reklama

Na uwagę, iż są to deklaracje, Pęk odparł, że "są to, delikatnie mówiąc, bulwersujące deklaracje". - Bo to jednak pokazuje, że jest to tylko i wyłącznie polityczny cyrk, polityczna hucpa, że tutaj nie chodziło o żadne kamienie milowe, że tutaj nie chodziło o żadne dostosowywanie polskiego prawa do wymogów prawa europejskiego, tylko chodziło o to, żeby Polskę, mówiąc językiem również jednej z pań komisarz sprzed kilku lat, 'zagłodzić', doprowadzić do obalenia rządu Prawa i Sprawiedliwości - powiedział wicemarszałek Senatu.

Według niego, "jeżeli tak ma funkcjonować dalej Unia Europejska, to ta Unia Europejska prędzej czy później się rozpadnie".

Reklama

Zaakceptowane, niewypłacone

KE w czerwcu ub. r. zaakceptowała polski KPO, co było krokiem w kierunku wypłaty przez UE 23,9 mld euro dotacji i 11,5 mld euro pożyczek w ramach Funduszu Odbudowy, jednak pieniądze nie zostały wypłacone. KE zaznaczyła, że polski KPO "zawiera kamienie milowe związane z ważnymi aspektami niezależności sądownictwa, które mają szczególne znaczenie dla poprawy klimatu inwestycyjnego i stworzenia warunków dla skutecznej realizacji" i że "Polska musi wykazać, że te kamienie milowe zostały osiągnięte przed dokonaniem jakichkolwiek wypłat w ramach Funduszu Odbudowy".

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) to program, który składa się z 54 inwestycji i 48 reform. Ma wzmocnić polską gospodarkę oraz sprawić, że będzie ona łatwiej znosić wszelkie kryzysy. Polska ma otrzymać 158,5 mld złotych, w tym 106,9 mld złotych w postaci dotacji i 51,6 mld złotych w formie preferencyjnych pożyczek.

Edyta Roś