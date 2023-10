RPP obniżyła w środę stopy procentowe o 25 pb - w przypadku głównej stopy referencyjnej: do 5,75 proc., zgodnie z konsensusem oczekiwań rynkowych. We wrześniu zdecydowała się na pierwszą obniżkę stóp - o 75 pkt proc. do 6 proc. w przypadku stopy referencyjnej. W czwartek szef NBP na konferencji prasowej komentował sytuację gospodarczą. W swoim przemówieniu ostro skrytykował ekonomistów, którzy mają inne zdanie, niż on ws. inflacji, Nazwał ich m.in. "zdrajcami Polski".

Do tej sprawy odniósł się na platformie X (wcześniej Twitter) Ludwik Kotecki, członek Rady i Polityki Pieniężnej.

Członek Rady ostro o Glapińskim

W imieniu swoim, ale mam nadzieję też innych członków RPP, chciałbym przeprosić wszystkich ekspertów, ekonomistów i publicystów, którzy poczuli się urażeni obelgami, inwektywami i oskarżeniami Przewodniczącego Glapińskiego kierowanymi do nich podczas wczorajszej konferencji prasowej po posiedzeniu Rady - czytamy we wpisie.

To oprócz niegodnego zachowania szefa Rady Polityki Pieniężnej, brak szacunku do Państwa wiedzy, pracy oraz przede wszystkim troski o bieżące i przyszłe problemy (makro)ekonomiczne Polski. To z pewnością nie jest stanowisko całej Rady! Przepraszam - dodał.