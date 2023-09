Amazon wspiera wprowadzenie ambitnych europejskich ram regulacyjnych dotyczących dekarbonizacji floty samochodów ciężarowych. Firma aktywnie angażuje się w ustanawianie bardziej rygorystycznych norm emisji CO2 dla tego typu pojazdów. Wszystko po to, by podnosić cele redukcji emisji CO2 dla nowych pojazdów ciężarowych w UE do co najmniej 50 proc. do 2030 r. i aż 90 proc. do 2040 r. Jest to ważny krok w kierunku ograniczania wpływu emisji gazów cieplarnianych na środowisko i promowania zrównoważonego transportu

AFIR – „w drodze” do dekarbonizacji transportu

Rozporządzenie o Infrastrukturze Paliw Alternatywnych [AFIR] wyznacza, jako element pakietu „Fit for 55”, konkretne etapy tworzenia takiej infrastruktury w UE w kolejnych latach. Batalia o przyjęcie ambitnych celów w tym zakresie, za którymi opowiadał się m.in. Amazon, trwała miesiącami, ale finalnie w lipcu 2023 r. Rada UE przyjęła długo wyczekiwane przez biznes rozporządzenie. Dzięki niemu dla samochodów ciężarowych w ramach sieci TEN-T mają być rozlokowane publicznie dostępne ładowarki w odstępach maksimum co 60 km (sieć bazowa) i 100 km (sieć komplementarna).

Jednocześnie eksperci branżowi po raz kolejny jasno podkreślają, że elektryfikacja polskiego sektora HDV jest już koniecznością. Polska posiada bowiem największą w Europie flotę samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, liczącą prawie

1,2 mln pojazdów. Obecnie 98 proc. samochodów ciężarowych jest wyposażonych w silniki wysokoprężne, a pojazdy mają średnio ponad 12 lat. Wszystko to ma fatalne skutki dla środowiska naturalnego i jest jednym z najważniejszych wyzwań w procesie modernizacji branży TSL. Dodatkowo, jak wskazują badania przeprowadzone przez międzynarodową firmę konsultingową Oliver Wyman i Uniwersytet St Gallen, spośród badanych krajów [Francja, Niemcy, Holandia, Wielka Brytania, Hiszpania, Włochy, Polska i Szwecja] to właśnie Polska ma najgorszy współczynnik emisji (CO2e/kWh = 811) – jest on 2-krotnie wyższy niż średnia europejska.

- Transport odpowiada za 22 proc. całkowitej emisji gazów cieplarnianych w UE. Elektryfikacja jest zatem jednym z najbardziej skutecznych środków do dekarbonizacji najważniejszego elementu łańcucha dostaw, ale jednocześnie publiczna infrastruktura ładowania elektrycznego nie jest w stanie wypełnić zapotrzebowania, jakie istnieje już teraz w sektorze publicznym i prywatnym – podkreśla Mateusz Hilgner, starszy manager operacyjny w centrum logistycznym Amazon w Sosnowcu i dodaje: - Problem dotyczy zarówno infrastruktury ładowania dla aut osobowych, dostawczych oraz ciężarowych, co jest szczególnie istotne z perspektywy wszystkich sektorów polskiej gospodarki.

Gdzie zatem szukać rozwiązań?

Marcin Korolec, prezes Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych [FPPE] jasno wskazuje: - Nie tylko możemy, ale powinniśmy stać się wiodącym ogniwem elektryfikacji transportu ciężkiego w Europie. Wsparcie rządu dla branży transportowej będzie więc kluczowe w nadchodzących latach. Jeśli nie zaczniemy wspierać rodzimych firm transportowych, w szczególności tych mniejszych, w przestawianiu się na ciężarówki elektryczne, to stracą one konkurencyjność na europejskim rynku. Nie stać nas na utratę miejsc pracy, dochodów budżetu państwa i skurczenie się gospodarki. Należy więc poważnie potraktować wyzwanie, jakim jest proces dekarbonizacji transportu ciężkiego. Potrzebujemy tym samym rzetelnej debaty nad elektryfikacją floty ciężarowej i systemowego wsparcia w tym zakresie.

Mateusz Hilgner z Amazon również podkreśla, że skala oraz znaczenie transportu drogowego dla krajowej gospodarki powoduje, że Polska musi dążyć do przyjęcia jednej z wiodących ról w procesie dekarbonizacji transportu ciężkiego: - Opóźnianie elektryfikacji lub jej spowolnienie może tylko krótkoterminowo ochronić polską branżę TSL przed kosztami niezbędnych zmian. Ostatecznie i tak zmierzy się ona z nowymi wymaganiami ekologicznymi, co może doprowadzić do utraty konkurencyjności przez polskich przewoźników, którzy nie będą mogli sprostać wymaganiom swoich klientów, wynikającym m.in. z konieczności raportowania przez nich śladu węglowego.

Co ważne – cel, jakim jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w Europie o 90 proc. w roku 2040 ma kluczowe znaczenie dla wspierania zaufania i innowacji. Aby operatorzy flot ciężarowych mogli pokonać przeszkodę ekonomiczną polegającą na inwestowaniu w pojazdy o zerowej emisji (ZEV), konieczne jest jak najszybsze zrównanie całkowitego kosztu posiadania (TCO) pojazdów elektrycznych z tymi o napędzie konwencjonalnym. Konieczne są zatem wyższe cele długoterminowe, w tym sygnał, że pojazdy ZEV są najbardziej obiecującym rozwiązaniem. W tym względzie normy CO2 dla HDV nie powinny stanowić słabego ogniwa solidnych ram politycznych, które umożliwiają osiągnięcie takiego parytetu.

- Należy pamiętać też o tym, że sektor transportowy w Polsce jest jednym z wiodących Europie – największa liczba pojazdów, najwięcej nowych rejestracji. Ta gałąź gospodarki musi być nadal konkurencyjna, inaczej za 5-10 lat polskich przewoźników mogą zastąpić inni, lepiej dostosowani do rosnących wymagań w zakresie ograniczenia emisji. Stąd konieczne jest nie tylko budowa infrastruktury do ładowania o wysokiej mocy jak najszybciej, ale także wsparcie w zakresie zakupu pojazdów elektrycznych, zniesienie lub obniżenie opłat drogowych – podkreśla Maciej Mazur, dyrektor zarządzający PSPA.

CHALET Amazon – cyfrowa mapa priorytetowego rozmieszczenia punktów ładowania

Priorytet elektryfikacji floty ciężkiej w Europie, a wraz z tym skuteczne zaplanowanie infrastruktury ładowania, spowodował, że naukowcy oraz inżynierowie Amazon stworzyli i udostępnili we wrześniu 2023 r. narzędzie CHALET [Charging Location for Electric Trucks]. Rozwiązanie służy do identyfikowania optymalnych lokalizacji stacji ładowania dla ciężkich pojazdów elektrycznych. CHALET umożliwia operatorom TSL wprowadzanie konkretnych lokalizacji czy wykorzystywanych tras oraz dodatkowych czynników takich jak: dane nt. akumulatora pojazdu, zasięg i czas przejazdu. Narzędzie Amazon uwzględnia je w swoich analizach, generując finalnie listę optymalnych lokalizacji ładowarek, uszeregowanych według wskazanego priorytetu.

- Elektryfikacja transportu na odcinku środkowej mili w Europie nie będzie procesem skalowalnym, dopóki nie zostanie uruchomiona wydajna i wygodna infrastruktura ładowania pojazdów elektrycznych. Nasze zespoły stworzyły skuteczne, oparte na wynikach badań naukowych narzędzie, aby pomóc firmom, branżowym interesariuszom oraz instytucjom publicznym w podejmowaniu bardziej strategicznych decyzji dotyczących elektryfikacji transportu – komentuje Andreas Marschner, wiceprezes Amazon Transportation Services.

Aby uzyskać więcej informacji na temat Chalet, należy zapoznać się z otwartym kodem źródłowym dostępnym w serwisie GitHub w repozytorium o nazwie chalet-charging-location-for-electric-trucks.