Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak zatwierdził umowę offsetową, w wyniku której na terenie Polski zostanie ustanowione zaplecze obsługowo-naprawcze istotnych elementów wyposażenia śmigłowca uderzeniowego Apache. Umowa obejmuje zobowiązania o łącznej wartości ok. 300 mln zł.

Podpisałem umowę offsetową z firmą Lockheed Martin, która produkuje pewne elementy właśnie helikoptera Apache. Apache to helikoptery uderzeniowe, które zamawiamy do Wojska Polskiego w liczbie 96 sztuk - powiedział Błaszczak po podpisaniu umowy.

Reklama

Umowa offsetowa. Dwa zobowiązania

Umowa offsetowa obejmuje łącznie dwa zobowiązania o łącznej wartości ok. 300 mln zł, które zostaną zrealizowane w ciągu 5 lat. Jak podał MON w komunikacie, przedmiotem tej umowy jest m.in. pozyskanie zdolności w zakresie wsparcia, napraw i obsługi technicznej kluczowych komponentów śmigłowca, używanych w walce i rozpoznaniu, w tym układów naprowadzania i wskazywania celów. Dzięki tej temu w polskim przemyśle obronnym ustanowione mają zostać także zdolności w zakresie diagnozowania i weryfikacji ewentualnych niesprawności oraz częściowego serwisowania radarów kierowania ogniem Longbow.

Reklama

Jest to pierwsza z kilku umów, jakie Skarb Państwa zamierza zawrzeć w ramach pozyskania śmigłowców uderzeniowych AH-64E. We wrześniu 2022 r., Polska przekazała do Stanów Zjednoczonych zapytanie ofertowe dotyczące pozyskania 96 śmigłowców uderzeniowych AH-64E Apache w najnowszej wersji Guardian na potrzeby Lotnictwa Wojsk Lądowych. W sierpniu sierpnia br. Departament Stanu wyraził zgodę na sprzedaż.

Harmonogram

Szczegółowy harmonogram dostaw określony zostanie w umowie dostawy (LOA) i uzależniony będzie od możliwości produkcyjnych amerykańskich podmiotów przemysłowych, podano także. Śmigłowce mają trafić na wschodnią flankę NATO, do 18 Dywizji Zmechanizowanej. Całkowity koszt pozyskania śmigłowców wraz z zapasem amunicji oraz pakietami szkoleniowym i logistycznym, jak również szczegółowy zakres pozyskiwanych technologii w ramach mechanizmów offsetowych, zostaną określone w umowach zawieranych ze stroną amerykańską.