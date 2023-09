Pod względem wsparcia wojskowego dla broniących się Ukraińców Polska jest w ścisłej czołówce. Niekwestionowanym liderem są tu Stany Zjednoczone, których wsparcie kosztowało do tej pory prawie 44 mld dol. Co ważne, zdecydowana większość tego sprzętu już trafiła do Ukrainy. To m.in. systemy Patriot, czołgi Abrams czy systemy artylerii dalekiego zasięgu HIMARS. Polski rząd nie prowadzi regularnych, cyklicznych działań informacyjnych, tak więc nie ma pełnych informacji na temat dostaw. Ale oprócz tego najbardziej znanego sprzętu, którego zestawienie przedstawiamy obok, to setki innych systemów m.in. do obrony powietrznej (osy, newy czy kuby).

Reklama

CZYTAJ WIĘCEJ W ELEKTRONICZNYM WYDANIU DGP>>>