Komu przysługuje emerytura?

Zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, emerytura przysługuje po osiągnięciu wieku emerytalnego wynoszącego co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn. By ubiegać się o przyznanie emerytury, należy podlegać ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu przynajmniej 1 dzień, np. jako pracownik lub osoba prowadząca działalność pozarolniczą.

Od czego zależy wysokość emerytury?

Wysokość świadczenia emerytalnego zależy od kapitału emerytalnego, na który składają się odprowadzone do ZUS-u składki i kapitał początkowy. Dlatego też im dłużej pracujemy i płacimy składki, tym większą emeryturę możemy otrzymać.

Na wysokość emerytury wpływają też tablice przewidywanego dalszego trwania życia publikowane przez GUS - im krótsze przewidywane życie, tym wyższe świadczenie. Nie należy też zapominać o waloryzacji, dzięki której co roku w marcu kwota świadczenia emerytalnego wzrasta.

Kiedy najlepiej złożyć wniosek o emeryturę?

Co roku w czerwcu odbywa się waloryzacja kapitału, jaki przez lata pracy gromadzimy w ZUS. By otrzymywać większe świadczenie, najlepiej jest złożyć wniosek o emeryturę dopiero w drugiej połowie roku – najwcześniej w lipcu.

Osoby, które osiągnęły już wiek emerytalny i składają wniosek o emeryturę później, powinny złożyć go w kolejnych miesiącach o dzień później niż dzień urodzin. Wtedy średnie dalsze trwanie życia będzie krótsze, co przełoży się na wyższe świadczenie emerytalne.

Kiedy rozwiązać umowę o pracę przed przejściem na emeryturę?

Korzystnie jest rozwiązać stosunek pracy jeden albo dwa dni przed końcem miesiąca. Następnie do końca miesiąca złożyć wniosek o emeryturę i dołączyć do niego świadectwo z ostatniej pracy. W takiej sytuacji senior otrzyma jeszcze za ten miesiąc wynagrodzenie z pracy i całą emeryturę. Jeśli stosunek pracy zostanie rozwiązany ostatniego dnia miesiąca i wtedy złożymy wniosek o emeryturę, to świadczenie będzie przyznane dopiero od następnego dnia po rozwiązaniu umowy, czyli od 1. dnia już kolejnego miesiąca.

Planując przejście na emeryturę, warto zwrócić uwagę na okres wypowiedzenia umowy. Osoby, które chcą otrzymywać świadczenie od stycznia lub lutego 2024 roku, powinny złożyć wypowiedzenie do końca października 2023 roku.

Kalkulator emerytalny

Przed złożeniem wniosku o emeryturę, warto skorzystać z kalkulatora emerytalnego. To narzędzie znajdziesz po zalogowaniu się na indywidualne konto w PUE ZUS. Kalkulator automatycznie podpowie seniorowi odpowiedni miesiąc przejścia na emeryturę. Jeśli jako datę przejścia na emeryturę wybrany zostanie kolejny rok, kalkulator przekieruje użytkownika do kalkulatora prognozy emerytury w kolejnym roku lub w następnych latach.